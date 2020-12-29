Панамський боксер кинув виклик українському чемпіонові світу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Представник панамського боксу Луїс Консепсьон кинув виклик українському боксеру Артему Далакяну, який володіє поясом чемпіона світу WBA у найлегшій вазі, передає УНН з посиланням на "BoxingScene".
35-річний досвідчений боксер у наступному році бажає провести бій з Далакяном та відібрати у нього чемпіонський титул.
"2020 рік був дуже важким. У мене був тільки один бій, в якому я став тимчасовим чемпіоном світу. Я не бився з лютого.
Протягом року мені пропонували провести кілька боїв, але ситуація не дозволяла мені набрати форму. Тому мені довелося відмовитися. Добре, що бокс повертається. У наступному році я хочу битися з Далакяном і відібрати титул WBA", - зізнався панамець.
Примітно, що Консепсьон був чемпіоном світу в найлегшій (WBA, 2011) і 2-й найлегшій (WBA, 2016) вагових категоріях.
Додамо також, Далакян є єдиним українцем, який володіє титулом чемпіона світу. В його активі 20 перемог і жодної поразки проти 39 виграшів і 8 поразок у панамця.