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Панамський боксер кинув виклик українському чемпіонові світу

Київ • УНН

 • 12683 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Представник панамського боксу Луїс Консепсьон кинув виклик українському боксеру Артему Далакяну, який володіє поясом чемпіона світу WBA у найлегшій вазі, передає УНН з посиланням на "BoxingScene".

Панамський боксер кинув виклик українському чемпіонові світу

35-річний досвідчений боксер у наступному році бажає провести бій з Далакяном та відібрати у нього чемпіонський титул.

"2020 рік був дуже важким. У мене був тільки один бій, в якому я став тимчасовим чемпіоном світу. Я не бився з лютого.

Протягом року мені пропонували провести кілька боїв, але ситуація не дозволяла мені набрати форму. Тому мені довелося відмовитися. Добре, що бокс повертається. У наступному році я хочу битися з Далакяном і відібрати титул WBA", - зізнався панамець.

Примітно, що Консепсьон був чемпіоном світу в найлегшій (WBA, 2011) і 2-й найлегшій (WBA, 2016) вагових категоріях.

Додамо також, Далакян є єдиним українцем, який володіє титулом чемпіона світу. В його активі 20 перемог і жодної поразки проти 39 виграшів і 8 поразок у панамця.

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