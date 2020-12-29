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Панамский боксер бросил вызов украинскому чемпиону мира

Киев • УНН

 • 12683 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Представитель панамского бокса Луис Консепсьон бросил вызов украинскому боксеру Артему Далакяну, владеющий поясом чемпиона мира WBA в легчайшем весе, передает УНН со ссылкой на "BoxingScene".

Панамский боксер бросил вызов украинскому чемпиону мира

35-летний опытный боксер в следующем году хочет провести бой с Далакяном и отобрать у него чемпионский титул.

“2020 год был очень тяжелым. У меня был только один бой, в котором я стал временным чемпионом мира. Я не дрался с февраля.

В течение года мне предлагали провести несколько боев, но ситуация не позволяла мне набрать форму. Поэтому мне пришлось отказаться. Хорошо, что бокс возвращается. В следующем году я хочу драться с Далакяном и отобрать титул WBA”, — признался панамец.

Примечательно, что Консепсьон был чемпионом мира в легчайшем (WBA, 2011) и 2-й легчайшей (WBA, 2016) весовых категориях.

Добавим также, Далакян является единственным украинцем, владеющий титулом чемпиона мира. В его активе 20 побед и ни одного поражения против 39 выигрышей и 8 поражений в панамца.

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