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Організатора псевдореферендуму в Щасті заочно судитимуть

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. На Луганщині направлено до суду обвинувальний акт стосовно організатора “референдуму” на підтримку терористичної організації “ЛНР” на території Троїцького району та міста Щастя. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Луганської області.

Організатора псевдореферендуму в Щасті заочно судитимуть

Так, зазначається, що навесні 2014 року громадянка України організувала та забезпечила проведення “референдуму” на підтримку терористичної організації “ЛНР” в місті Щастя та Троїцькому районі.

“Вказана особа, виконуючи відведену її роль, займалась організаційними питаннями щодо проведення референдуму, а саме: формувала дільничні виборчі комісії з числа місцевих мешканців, визначала місця розташування дільниць, здійснювала інструктаж з членами комісій з питань проведення „референдуму“ тощо”, — повідомили у прокуратурі.

Оскільки вказана особа переховується від органів слідства, прокуратури та суду на тимчасово окупованій території Луганської області, її оголошено у розшук та, на підставі ухвали слідчого судді, здійснено спеціальне досудове розслідування, за результатами якого обвинувальний акт направлено до суду.

Санкція ч. 2 ст. 110 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.

Як повідомляв УНН, одного з організаторів псевдореферендуму в підтримку “ЛНР” судитимуть.

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