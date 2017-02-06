Організатора псевдореферендуму в Щасті заочно судитимуть
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. На Луганщині направлено до суду обвинувальний акт стосовно організатора “референдуму” на підтримку терористичної організації “ЛНР” на території Троїцького району та міста Щастя. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Луганської області.
Так, зазначається, що навесні 2014 року громадянка України організувала та забезпечила проведення “референдуму” на підтримку терористичної організації “ЛНР” в місті Щастя та Троїцькому районі.
“Вказана особа, виконуючи відведену її роль, займалась організаційними питаннями щодо проведення референдуму, а саме: формувала дільничні виборчі комісії з числа місцевих мешканців, визначала місця розташування дільниць, здійснювала інструктаж з членами комісій з питань проведення „референдуму“ тощо”, — повідомили у прокуратурі.
Оскільки вказана особа переховується від органів слідства, прокуратури та суду на тимчасово окупованій території Луганської області, її оголошено у розшук та, на підставі ухвали слідчого судді, здійснено спеціальне досудове розслідування, за результатами якого обвинувальний акт направлено до суду.
Санкція ч. 2 ст. 110 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.
Як повідомляв УНН, одного з організаторів псевдореферендуму в підтримку “ЛНР” судитимуть.