Организатора псевдореферендума в Счастье будут заочно судить
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. В Луганской области направлен в суд обвинительный акт в отношении организатора "референдума" в поддержку террористической организации "ЛНР" на территории Троицкого района и города Счастье. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.
Так, отмечается, что весной 2014 года гражданка Украины организовала и обеспечила проведение "референдума" в поддержку террористической организации "ЛНР" в городе Счастье и Троицком районе.
"Указанное лицо, выполняя отведенную ее роль, занималось организационными вопросами по проведению референдума, а именно: формировала участковые избирательные комиссии из числа местных жителей, определяла места расположения участков, осуществляла инструктаж с членами комиссий по вопросам проведения "референдума" и т.д.", - сообщили в прокуратуре.
Поскольку указанное лицо скрывается от органов следствия, прокуратуры и суда на временно оккупированной территории Луганской области, она объявлена в розыск и, на основании постановления следственного судьи, осуществлено специальное досудебное расследование, по результатам которого обвинительный акт направлен в суд.
Санкция ч. 2 ст. 110 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Как сообщал УНН, одного из организаторов псевдореферендума в поддержку "ЛНР" будут судить.