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ОПЗЖ не буде голосувати за кандидатуру прем’єра, яку запропонує більшість ВР – Шуфрич

ОПЗЖ не буде голосувати за кандидатуру прем’єра, яку запропонує більшість ВР – Шуфрич

Київ • УНН

 • 6934 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. Представник партії “Опозиційна платформа — За життя” Нестор Шуфрич, заявив, що опозиція не має права голосувати ні за одну кандидатуру запропоновану Президентом України Володимиром Зеленським. Про це він повідомив в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.

Шуфрич відповідаючи на питання чи підтримає він Олексія Гончарука, як кандидата на посаду прем’єр-міністр України, зазначив, що опозиція не має права голосувати за кандидатів від Президента України.

“Мені симпатична ця молода людина (Олексій Гончарук), принаймні те, що я про нього дізнався, воно поки що не має причин для відторгнення. Але ми опозиція, тому просто не маємо права голосувати ні за одну кандидатуру запропоновану Президентом... По одній простій причині, ми не беремо на себе відповідальності за дії цієї влади. Ми беремо на себе відповідальність за дії опозиції по висвітленню цієї влади, ми не може критикувати тих за кого голосували, ми дамо їм можливість проявити себе”, — сказав Шуфрич.

За його словами, все, що буде зроблено позитивно, буде оцінено позитивно й буде донесено до суспільства.

“А те в чому ми будемо сумніватися, або те, що буде шкодити нашим громадянам, буде жорстко критикуватися. В цьому і є наш сенс”, — сказав представник партії “Опозиційна платформа — За життя” Нестор Шуфрич.

Нагадаємо, Стефанчук назвав основні законопроекти, які сьогодні будуть вносити до ВР.

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