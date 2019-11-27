ООС: від початку доби бойовики двічі порушували режим тиші
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Від початку доби збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню та обстрілювали позиції Об’єднаних сил біля Мар’їнки. Про це повідомляє кореспондент УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Від початку поточної доби, станом на 12:30, противник з ручних протитанкових, автоматичних станкових і підствольних гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї двічі обстріляв позиції підрозділів Об’єднаних сил біля Мар’їнки, що на Донецькому напрямку", - сказав представник пресцентру Міністерства оборони України Максим Праута.
Вказано, що ворог відкривав вогонь з 9:00 до 10:30.
"За наявною інформацією, втрат з нашого боку немає", - додав Максим Праута.
Нагадаємо, вчора, 26 листопада, бойовики 12 разів обстріляли українські позиції.