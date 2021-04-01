Олімпіада-2020: влада Осаки вимагає не проводити на території міста естафету вогню Ігор у Токіо
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Влада західної японської префектури Осака вимагає відмовитися від проведення естафети олімпійського вогню на території адміністративного центру і третього за величиною міста країни Осака. Про це заявив у четвер губернатор префектури Хирофумі Йосімура, пише УНН з посиланням на місцеве видання Mainichi і агентство Kyodo.
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“Ми просимо людей утримуватися від непотрібних виходів (з дому). Естафету олімпійського вогню в місті Осака слід зупинити”, — сказав він в ході прес-конференції.
Раніше в четвер міністр з відновлення економіки Японії Ясутосі Нісімура оголосив, що обмежувальні заходи через нове зростання кількості випадків зараження коронавірусом будуть посилені з 5 квітня в західних префектурах Осака, Міягі і Хего. В Осаці естафета повинна була пройти з 13 по 14 квітня. За останніми даними, загальна кількість випадків інфікування в Японії до теперішнього часу перевищила 475 тис., 9 189 пацієнтів з коронавірусів померли.
Естафета олімпійського вогню почалася 25 березня на території футбольного тренувального центру J-Village в Фукусімі. Кожного факелоносца на безпечній відстані супроводжують близько десяти працівників оргкомітету Ігор, а також співробітники поліції, які стежать за тим, що відбувається.
Довідка
Забіг триватиме 121 день, факел планується пронести через 859 муніципалітетів у всіх 47 префектурах країни. Як очікується, в естафеті візьмуть участь близько 10 тис. осіб.
Олімпіада в Токіо повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Через пандемію коронавірусної інфекції змагання були перенесені на рік, вони відбудуться з 23 липня по 8 серпня 2021 року.
Згідно зі статистикою ВООЗ — в Японії 474 773 випадки хвороби, 9 162 особи загинули.