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Олимпиада-2020: власти Осаки требуют не проводить на территории города эстафету огня Игр в Токио

Олимпиада-2020: власти Осаки требуют не проводить на территории города эстафету огня Игр в Токио

Киев  •  УНН

 • 17283 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Власти западной японской префектуры Осака требуют отказаться от проведения эстафеты олимпийского огня на территории административного центра и третьего по величине города страны Осака. Об этом заявил в четверг губернатор префектуры Хирофуми Ёсимура, пишет УНН со ссылкой на местное издание Mainichi и агентство Kyodo.

Детали

“Мы просим людей воздерживаться от ненужных выходов (из дома). Эстафету олимпийского огня в городе Осака следует остановить”, — сказал он в ходе пресс-конференции.

Ранее в четверг министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура объявил, что ограничительные меры из-за нового роста числа случаев заражения коронавирусом будут усилены с 5 апреля в западных префектурах Осака, Мияги и Хёго. В Осаке эстафета должна была пройти с 13 по 14 апреля. По последним данным, общее число случаев инфицирования в Японии к настоящему времени превысило 475 тыс., 9 189 пациентов с коронавирусом умерли.

Эстафета олимпийского огня началась 25 марта на территории футбольного тренировочного центра J-Village в Фукусиме. Каждого факелоносца на безопасном расстоянии сопровождают около десяти работников оргкомитета Игр, а также сотрудники полиции, которые следят за происходящим.

Справка

Забег продлится 121 день, факел планируется пронести через 859 муниципалитетов во всех 47 префектурах страны. Как ожидается, в эстафете примут участие около 10 тыс. человек.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год, они состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Согласно статистике ВОЗ — в Японии 474 773 случая болезни, 9 162 человека погибли.

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