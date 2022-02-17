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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

ОБСЄ в ООН заявила про 500 вибухів на Донбасі протягом доби

ОБСЄ в ООН заявила про 500 вибухів на Донбасі протягом доби

Київ • УНН

 • 18947 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ з учорашнього вечора зафіксувала понад 500 вибухів на Донбасі. Про це заявив голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Посол Яшар Халіт Чевік на засіданні Радбезу ООН у четвер, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Я також хотів би надати деяку інформацію про події сьогоднішніх ранкових годин. У період з учорашнього вечора до 11:20 за київським часом сьогодні СММ зафіксувала 500 вибухів уздовж лінії зіткнення", — сказав Чевік.

Деталі

За його словами, найбільша кількість вибухів була зафіксована в районі Станиці Луганської та Золотого.

Після 11:20 СММ зафіксували близько 30 вибухів.

Додамо

17 лютого російські окупаційні війська здійснили обстріл населеного пункту Станиця Луганська в Луганській області. В результаті застосування важкого артилерійського озброєння снаряди влучили в будівлю дитячого садка, є постраждалі.

Пізніше сьогодні в Луганській області бойовики обстріляли селище Врубівка, що поблизу Попасної в Луганській області. Один зі снарядів влучив у двір Врубівського ліцею. На момент обстрілу в ліцеї перебували 30 учнів і 14 осіб персоналу.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу бойовиками дитячого садка і школи в Луганській області.

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