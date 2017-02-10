Обмеження для руху транспорту діють у двох областях
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Обмеження для руху транспорту наразі діють в Закарпатській і Київській областях. Про це УНН повідомили в прес-службі управління безпеки дорожнього руху Націполіції.
Зокрема, у Закарпатській області в зв’язку з переливом води через дорожнє покриття, тимчасово перекрито рух на дорозі місцевого значення О-071207 Ужгород-Демічі (150-200 м на 18 км).
Окрім того, у Київській області, через виток та намерзання каналізаційних вод тимчасово обмежено рух для всіх видів транспорту по автодорозі місцевого значення О-101313 Боярка-/Київ-Чоп/, на під’їзді до села Білогородка Києво-Святошинського району.
Водіїв попросили із розумінням поставитися до ситуації, уважно слідкувати за повідомленнями щодо стану проїзду дорогами України, бути готовими до очікування ліквідації наслідків негоди дорожніми службами.
Як повідомляв УНН, синоптики попередили про високий рівень лавинної небезпеки в горах.