Ограничения для движения транспорта действуют в двух областях
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Ограничения для движения транспорта пока действуют в Закарпатской и Киевской областях. Об этом сообщили УНН в пресс-службе управления безопасности дорожного движения Нациполиции.
В частности, в Закарпатской области в связи с переливом воды через дорожное покрытие, временно перекрыто движение на дороге местного значения О-071207 Ужгород-Демичи (150-200 м на 18 км).
Кроме того, в Киевской области, из-за утечки и намерзания канализационных вод временно ограничено движение для всех видов транспорта по автодороге местного значения О-101313 Боярка-/Киев-Чоп/, на подъезде к селу Белогородка Киево-Святошинского района.
Водителей попросили с пониманием отнестись к ситуации, внимательно следить за сообщениями о состоянии проезда по дорогам Украины, быть готовыми к ожиданию ликвидации последствий непогоды дорожными службами.
Как сообщал УНН, синоптики предупредили о высоком уровне лавинной опасности в горах.