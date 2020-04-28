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НСЗУ: програма медгарантій забезпечує пацієнтам безплатне харчування в лікарнях

НСЗУ: програма медгарантій забезпечує пацієнтам безплатне харчування в лікарнях

Київ • УНН

 • 21058 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Програма медичних гарантій забезпечує пацієнтам безплатне харчування в лікарнях в Україні. Про це повідомили у Національній службі здоров'я України, передає УНН.

"Програма медичних гарантій гарантує пацієнтам безоплатне харчування в лікарнях. При наданні медичної допомоги у стаціонарних умовах пацієнт забезпечується харчуванням та перебуванням у лікарні безоплатно. Заклади не мають права встановлювати плату за це", - вказано у повідомленні НСЗУ у Telegram-каналі.

Окрім забезпечення харчуванням усіх госпіталізованих пацієнтів, у межах медичної допомоги у складних неонатальних випадках, як вказано, пацієнта безоплатно забезпечують парентеральним харчуванням. Це дороговартісне харчування, за яке відтепер не потрібно платити, наголосили у НСЗУ.

Також вказано, що у пакет стаціонарної та мобільної паліативної допомоги входить оцінка нутритивного стану та надання нутритивної підтримки.

"НСЗУ також платити медзакладам за лікування пацієнтів з коронавірусною інфекцією за трьома новими пакетами медичних послуг. Для пацієнтів з COVID-19 у критичному стані передбачено безоплатне парентеральне харчування", - додали у службі.

Медзаклади, як повідомляється, мають право встановлювати плату за покращене харчування як додаткову послугу виключно за бажанням пацієнта.

Нагадаємо, у НСЗУ розповіли, чи фінансуватиметься лікування хворих на COVID-19.

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