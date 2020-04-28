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НСЗУ: программа медгарантий обеспечивает пациентам бесплатное питание в больницах

НСЗУ: программа медгарантий обеспечивает пациентам бесплатное питание в больницах

Киев  •  УНН

 • 21049 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Программа медицинских гарантий обеспечивает пациентам бесплатное питание в больницах в Украине. Об этом сообщили в Национальной службе здоровья Украины, передает УНН.

"Программа медицинских гарантий гарантирует пациентам бесплатное питание в больницах. При оказании медицинской помощи в стационарных условиях пациент обеспечивается питанием и пребыванием в больнице бесплатно. Учреждения не имеют права устанавливать плату за это", - указано в сообщении НСЗУ в Telegram-канале.

Кроме обеспечения питанием всех госпитализированных пациентов, в рамках медицинской помощи в сложных неонатальных случаях, как указано, пациента бесплатно обеспечивают парентеральным питанием. Это дорогостоящее питание, за которое теперь не нужно платить, отметили в НСЗУ.

Также указано, что в пакет стационарной и мобильной паллиативной помощи входит оценка нутритивного состояния и предоставления нутритивной поддержки.

"НСЗУ также платить медучреждениям за лечение пациентов с коронавирусной инфекцией с тремя новыми пакетами медицинских услуг. Для пациентов с COVID-19 в критическом состоянии предусмотрено бесплатное парентеральное питание", - добавили в службе.

Медучреждения, как сообщается, имеют право устанавливать плату за улучшенное питание как дополнительную услугу исключительно по желанию пациента.

Напомним, в НСЗУ рассказали, будет ли финансироваться лечение больных COVID-19.

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