В НСЗУ розповіли, чи фінансуватиметься лікування хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. В Національній службі здоров’я розповіли, які заходи вони реалізують в рамках протидії коронавірусної інфекції. Про це під час онлайн-брифінгу щодо запуску другої хвилі медичної реформи в умовах пандемії сказала т.в.о. голови Національної служби здоров’я України Оксана Мовчан, передає кореспондент УНН.
“72 мільярди, які за собою зараз являє портал медичних гарантій — вони були розраховані під історично-структурні папки в минулому році, коли ми не знали, що Україну спіткає проблема з коронавірусом. Що зараз зроблено — у нас ведуться зараз перемовини разом з Міністерством охорони здоров’я і Міністерством фінансів щодо тих коштів, які уряд окремо додатково виділив під лікування хворих пацієнтів з коронавірусом. НСЗУ надала свої пропозиції, вони зараз розглядаються”, — сказала Оксана Мовчан.
Вона додала, що НСЗУ розробило окремий пакет для фінансування лікування хворих на коронавірус в визначених лікарнях.
“Цей пакет буде розглянутий урядом у найближчий тиждень”, — зазначила Оксана Мовчан.
Нагадаємо, в НСЗУ розповіли, як під час карантину фінансуватимуться медзаклади.