В НСЗУ рассказали, будет ли финансироваться лечение больных COVID-19

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 90259 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101475 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103600 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102777 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110909 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100114 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104736 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106517 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131460 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130419 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В НСЗУ рассказали, будет ли финансироваться лечение больных COVID-19

В НСЗУ рассказали, будет ли финансироваться лечение больных COVID-19

Киев  •  УНН

 • 10316 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Национальной службе здоровья рассказали, какие меры они реализуют в рамках противодействия коронавирусной инфекции. Об этом во время онлайн-брифинга о запуске второй волны медицинской реформы в условиях пандемии сказала и.о. председателя Национальной службы здоровья Украины Оксана Мовчан, передает корреспондент УНН.

“72 миллиарда, которые за собой сейчас представляет портал медицинских гарантий — они были рассчитаны под историко-структурные папки в прошлом году, когда мы не знали, что Украину постигнет проблема с коронавируса. Что сейчас сделано — у нас ведутся сейчас переговоры вместе с Министерством здравоохранения и Министерством финансов относительно тех средств, которые правительство отдельно дополнительно выделило под лечения больных пациентов с коронавирусом. НСЗУ предоставила свои предложения, они сейчас рассматриваются”, — сказала Оксана Мовчан.

Она добавила, что НСЗУ разработало отдельный пакет для финансирования лечения больных коронавирусом в определенных больницах.

“Этот пакет будет рассмотрен правительством в ближайшую неделю”, — отметила Оксана Мовчан.

Напомним, в НСЗУ рассказали, как во время карантина будут финансироваться медучреждения.

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