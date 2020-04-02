В НСЗУ рассказали, будет ли финансироваться лечение больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Национальной службе здоровья рассказали, какие меры они реализуют в рамках противодействия коронавирусной инфекции. Об этом во время онлайн-брифинга о запуске второй волны медицинской реформы в условиях пандемии сказала и.о. председателя Национальной службы здоровья Украины Оксана Мовчан, передает корреспондент УНН.
“72 миллиарда, которые за собой сейчас представляет портал медицинских гарантий — они были рассчитаны под историко-структурные папки в прошлом году, когда мы не знали, что Украину постигнет проблема с коронавируса. Что сейчас сделано — у нас ведутся сейчас переговоры вместе с Министерством здравоохранения и Министерством финансов относительно тех средств, которые правительство отдельно дополнительно выделило под лечения больных пациентов с коронавирусом. НСЗУ предоставила свои предложения, они сейчас рассматриваются”, — сказала Оксана Мовчан.
Она добавила, что НСЗУ разработало отдельный пакет для финансирования лечения больных коронавирусом в определенных больницах.
“Этот пакет будет рассмотрен правительством в ближайшую неделю”, — отметила Оксана Мовчан.
Напомним, в НСЗУ рассказали, как во время карантина будут финансироваться медучреждения.