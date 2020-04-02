У НСЗУ розповіли, як під час карантину фінансуватимуться медзаклади
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Протягом карантину Національна служба здоров’я буде надавати кошти закладам охорони здоров’я, відповідно до кількості наданих послуг. Про це під час онлайн-брифінгу щодо запуску другої хвилі медичної реформи в умовах пандемії сказав директор Департаменту договірної роботи НСЗУ Андрій Віленський, передає УНН.
"Протягом наступних трьох місяців заклади охорони здоров’я будуть отримувати гроші за глобальним бюджетом. Тобто, ми протягом цього часу будемо спрямовувати в заклади той обсяг коштів, який вони мали історично, в перерахунку на кількість послуг. Протягом цього часу ми не будемо оплачувати окремі випадки лікування, розуміючи, що заклади повинні бути готові для надання медичної допомоги у будь-який момент. Таким чином, буде здійснюватися фінансування закладів", - сказав Андрій Віленський.
Нагадаємо, в НСЗУ розповіли про новий принцип фінансування медзакладів.