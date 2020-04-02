В НСЗУ рассказали, как во время карантина будут финансироваться медучреждения

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 86122 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100531 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102694 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101930 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110039 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 99063 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104545 просмотра

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5 марта, 08:02 • 106453 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131407 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 130409 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В НСЗУ рассказали, как во время карантина будут финансироваться медучреждения

В НСЗУ рассказали, как во время карантина будут финансироваться медучреждения

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 апреля. УНН. В течение карантина Национальная служба здоровья будет предоставлять средства учреждениям здравоохранения, в соответствии с количеством предоставляемых услуг. За это во время онлайн-брифинга о запуске второй волны медицинской реформы в условиях пандемии сказал директор Департамента договорной работы НСЗУ Андрей Виленский, передает УНН.

"В течение следующих трех месяцев учреждения здравоохранения будут получать деньги за глобальным бюджетом. То есть, мы в течение этого времени будем направлять в учреждения тот объем средств, который они имели исторически, в пересчете на количество услуг. В течение этого времени мы не будем оплачивать отдельные случаи лечения, понимая, что учреждения должны быть готовы для оказания медицинской помощи в любой момент. Таким образом, будет осуществляться финансирование учреждений", - сказал Андрей Виленский.

Напомним, в НСЗУ рассказали о новом принципе финансирования медучреждений.

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