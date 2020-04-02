В НСЗУ рассказали, как во время карантина будут финансироваться медучреждения
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В течение карантина Национальная служба здоровья будет предоставлять средства учреждениям здравоохранения, в соответствии с количеством предоставляемых услуг. За это во время онлайн-брифинга о запуске второй волны медицинской реформы в условиях пандемии сказал директор Департамента договорной работы НСЗУ Андрей Виленский, передает УНН.
"В течение следующих трех месяцев учреждения здравоохранения будут получать деньги за глобальным бюджетом. То есть, мы в течение этого времени будем направлять в учреждения тот объем средств, который они имели исторически, в пересчете на количество услуг. В течение этого времени мы не будем оплачивать отдельные случаи лечения, понимая, что учреждения должны быть готовы для оказания медицинской помощи в любой момент. Таким образом, будет осуществляться финансирование учреждений", - сказал Андрей Виленский.
Напомним, в НСЗУ рассказали о новом принципе финансирования медучреждений.