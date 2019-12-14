Новообраний президент Алжиру на тлі протестів пообіцяв діалог з нацією
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Новообраний президент Алжиру Абдельмаджід Теббун під час свого першого публічного виступу заявив, що розпочне консультації щодо створення нової конституції країни. Пізніше вона буде винесена на голосування на референдумі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Теббун також запропонував "серйозний діалог" з опозиційними протестувальникам. Він пообіцяв провести реформи для скорочення витрат на імпорт та "відкрити нову сторінку" для Алжиру.
Тим часом десятки тисяч людей вийшли на вулиці у п'ятницю з протестом проти результатів президентських виборів. Мирні демонстрації пройшли в столиці країни, місті Алжирі, Орані, Константині та інших містах. Мітингарі скандували "Ні ганебним виборам".
Нагадаємо, в Алжирі брат колишнього президента та глави спецслужб отримали 15 років в'язниці.