Новоизбранный президент Алжира на фоне протестов пообещал диалог с нацией

Теббун также предложил "серьезный диалог" с оппозиционными протестующим. Он пообещал провести реформы для сокращения расходов на импорт и "открыть новую страницу" для Алжира.

Между тем десятки тысяч людей вышли на улицы в пятницу с протестом против результатов президентских выборов. Мирные демонстрации прошли в столице страны, городе Алжире, Оране, Константине и других городах. Митингующие скандировали "Нет позорным выборам".

Напомним, в Алжире брат бывшего президента и главы спецслужб получили 15 лет тюрьмы.