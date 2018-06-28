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Невідомі сплюндрували та пограбували храм УПЦ в Одесі

Невідомі сплюндрували та пограбували храм УПЦ в Одесі

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 28 червня. УНН. Сьогодні вночі в Одесі невідомі пограбували храм на честь Донської ікони Божої Матері, який розташований на Західному цвинтарі. Про це повідомили у прес-службі Одеської єпархії УПЦ, передає УНН.

"Зламавши віконні жалюзі та розбивши вікно, четверо злочинців пробралися в храм і почали трощити все всередині. Зловмисники відключили звукову сигналізацію та пошкодили блок з камерами відеоспостереження. Розкидавши та розбивши церковне начиння, вони почали зламувати скриньки для пожертвувань на будівництво першого в Україні православного хоспісу для онкологічних хворих "Покров", – йдеться у повідомленні.

Злякавшись місцевого охоронця кладовища, який прийшов на звук сигналізації, грабіжники покинули місце злочину, куди прибув наряд поліції. Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини пограбування та розшукують зловмисників.

Зазначимо, що за останні кілька років в Одеській єпархії було сплюндровано і пограбовано понад 50 православних храмів.

Нагадаємо, поліцейські затримали зловмисників, які у Мелітополі пограбували храм та спричинили смертельні тілесні ушкодження його охоронцю. 

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