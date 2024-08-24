Немовля постраждало від удару рф по Херсону
Київ • УНН
Внаслідок російського обстрілу Дніпровського району Херсона поранено 1,5-річного хлопчика. 62-річна жінка загинула від влучання снаряду в приватний будинок. Постраждали також інші мирні жителі.
Внаслідок ворожого обстрілу Дніпровського району Херсона поранено 1,5-річного хлопчика. 62-річна жінка загинула від влучання снаряду в приватний будинок. Постраждали також інші мирні жителі. Про це повідомили у суботу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін та в ОВА і МВА, пише УНН.
Через російський обстріл Дніпровського району Херсона постраждало немовля. "Швидка" доставила до лікарні хлопчика, якому лише півтора року. Він дістав вибухову травму та поранення руки. Дитину госпіталізували до реанімації у середньому стані тяжкості
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За даними Херсонської ОВА, також до лікарні звернувся 63-річний житель Антонівки, який постраждав через російський обстріл.
За даними ОВА, близько третьої ночі російські війська вдарили з мінометів по Дніпровському району Херсона. Внаслідок влучання ворожого снаряду у приватний будинок загинула 62-річна місцева жителька.
Окрім того, за даними ОВА, "швидка" доставила до лікарні херсонців, які постраждали через ворожі обстріли. 61-річна жінка потрапила під удар ворожого дрону сьогодні близько 11:00. Вона дістала вибухову травму та уламкове поранення обличчя. Також окупанти обстріляли з артилерії Дніпровський район Херсона. У 66-річного чоловіка діагностували вибухову травму, контузію, перелом плеча та уламкові поранення черева. Він перебуває у тяжкому стані.
Голова Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив, що тяжкий стан у ще одного пораненого внаслідок цієї атаки ворога. 58-річного чоловіка доправлено до лікарні. Медики борються за його життя. Ворожий снаряд прилетів у будинок.
Також під ударами російських військ, за інформацією ОВА, опинився Корабельний район Херсона. Внаслідок обстрілу 77-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкове поранення спини. Стан – легкий.
Мрочко вказав також, що сьогодні до медиків по допомогу звернувся 27-річний чоловік. Він потрапив під ворожий обстріл учора у Дніпровському районі міста.
10 цивільних було поранено внаслідок обстрілів Херсонщини24.08.24, 08:41 • 33870 переглядiв