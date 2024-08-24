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10 цивільних було поранено внаслідок обстрілів Херсонщини

10 цивільних було поранено внаслідок обстрілів Херсонщини

Київ • УНН

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Ворожі війська обстріляли кілька населених пунктів Херсонської області. Пошкоджено заклад культури, житлові будинки, газогін та автомобілі. 10 мирних жителів отримали поранення.

Агресор продовжує обстрілювати Херсонщину. Відтак за минулу добу внаслідок ворожих дій 10 людей у області отримали поранення. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

Деталі

У межах останньої доби під російським терором опинилися кілька населених пунктів Херсонської області, зокрема Станіслав, Антонівка, Кізомис, Садове, Широка Балка, Білозерка, Понятівка, Микільське, Берислав, Новорайськ, Милове, Гаврилівка, Зміївка та місто Херсон.

Згідно з інформацією, загарбники нанесли удар по закладі культури, 3 багатоповерхівках та 10 приватних будинках. Додатково, сили країни-агресора пошкодили газогін та приватні автомобілі.

На жаль, внаслідок даної агресії 10 цивільних осіб дістали поранення.

росіяни продовжують атакувати Херсон і передмістя: ще 5 постраждалих23.08.24, 16:43 • 24117 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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