росіяни продовжують атакувати Херсон і передмістя: ще 5 постраждалих
Київ • УНН
У Дніпровському районі Херсона внаслідок російських обстрілів та атак дронами поранено п'ятьох мирних жителів. Серед постраждалих - чоловіки та жінки різного віку, які отримали мінно-вибухові та черепно-мозкові травми.
У Херсоні та передмісті внаслідок ворожих обстрілів та атак дронами відомо про ще п'ятьох поранених, повідомив у п'ятницю голова Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram, пише УНН.
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Зі слів Мрочка, близько години тому військові армії рф скинули з дрона вибухівку у Дніпровському районі Херсона. Поранення отримав 50-річний чоловік. Він сам звернувся до медиків, які діагностували у потерпілого мінно-вибухову травму і продовжують дообстеження.
Також, за його даними, ушпиталено 47-річну жінку з вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами, контузією. Постраждала отримала поранення внаслідок ворожого обстрілу Дніпровського району близько 16.00. В цей момент вона перебувала на вулиці.
Раніше сьогодні, за словами голови МВА, було ушпиталено двох жінок 1961 р.н., які постраждали внаслідок обстрілу ворогом Дніпровського району Херсона. У потерпілих мінно-вибухова та закрита черепно-мозкова травми, уламкові поранення.
А перед тим у Кіндійці, передмісті Херсона, зі слів Мрочка, отримав вибухову та закриту черепно-мозкову травми разом з уламковим пораненням обличчя 51-річний чоловік. Медики надали йому необхідну допомогу на місці. Ворог атакував з дрона. Поранений в цей час був на подвір'ї.
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Сьогодні повідомлялося про пораненого через атаку рф дроном на зупинці у Кіндійці, а також про постраждалу вночі в Антонівці та постраждалого у Станіславі в автомобілі.