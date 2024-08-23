россияне продолжают атаковать Херсон и пригород: еще 5 пострадавших

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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23 августа 2024, 13:43  •  11787 просмотра

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В Днепровском районе Херсона в результате российских обстрелов и атак дронами ранены пять мирных жителей. Среди пострадавших - мужчины и женщины разного возраста, которые получили минно-взрывные и черепно-мозговые травмы.

В Херсоне и пригороде в результате вражеских обстрелов и атак дронами известно о еще пяти раненых, сообщил в пятницу глава Херсонской ГВА Роман Мрочко в Telegram, пишет УНН.

Детали

По словам Мрочко, около часа назад военные армии рф сбросили с дрона взрывчатку в Днепровском районе Херсона. Ранения получил 50-летний мужчина. Он сам обратился к медикам, которые диагностировали у пострадавшего минно-взрывную травму и продолжают дообследование.

Также, по его данным, госпитализирована 47-летняя женщина с взрывной и закрытой черепно-мозговой травмами, контузией. Пострадавшая получила ранения в результате вражеского обстрела Днепровского района около 16.00. В этот момент она находилась на улице.

Ранее сегодня, по словам главы ГВА, были госпитализированы две женщины 1961 г.р., которые пострадали в результате обстрела врагом Днепровского района Херсона. У пострадавших минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы, осколочные ранения.

А перед тем в Киндейке, пригороде Херсона, по словам Мрочко, получил взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы вместе с осколочным ранением лица 51-летний мужчина. Медики оказали ему необходимую помощь на месте. Враг атаковал с дрона. Раненый в это время был во дворе дома.

Ранее

Сегодня сообщалось о раненом из-за атаки рф дроном на остановке в Киндийке, а также о пострадавшей ночью в Антоновке и пострадавшем в Станиславе в автомобиле.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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