10 гражданских были ранены в результате обстрелов Херсонщины

Агрессор продолжает обстреливать Херсонщину. Поэтому за минувшие сутки в результате вражеских действий 10 человек в области получили ранения. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

В пределах последних суток под российским террором оказались несколько населенных пунктов Херсонской области, в частности Станислав, Антоновка, Кизомыс, Садовое, Широкая Балка, Белозерка, Понятовка, Никольское, Берислав, Новорайск, Миловое, Гавриловка, Змеевка и город Херсон.

Согласно информации, захватчики нанесли удар по учреждению культуры, 3 многоэтажках и 10 частных домах. Дополнительно, силы страны-агрессора повредили газопровод и частные автомобили.

К сожалению, в результате данной агрессии 10 гражданских лиц получили ранения.

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