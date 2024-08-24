10 гражданских были ранены в результате обстрелов Херсонщины
Киев • УНН
Вражеские войска обстреляли несколько населенных пунктов Херсонской области. Повреждены учреждение культуры, жилые дома, газопровод и автомобили. 10 мирных жителей получили ранения.
Агрессор продолжает обстреливать Херсонщину. Поэтому за минувшие сутки в результате вражеских действий 10 человек в области получили ранения. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
В пределах последних суток под российским террором оказались несколько населенных пунктов Херсонской области, в частности Станислав, Антоновка, Кизомыс, Садовое, Широкая Балка, Белозерка, Понятовка, Никольское, Берислав, Новорайск, Миловое, Гавриловка, Змеевка и город Херсон.
Согласно информации, захватчики нанесли удар по учреждению культуры, 3 многоэтажках и 10 частных домах. Дополнительно, силы страны-агрессора повредили газопровод и частные автомобили.
К сожалению, в результате данной агрессии 10 гражданских лиц получили ранения.
росіяни продовжують атакувати Херсон і передмістя: ще 5 постраждалих23 августа 2024, 13:43 • 22695 просмотров