Младенец пострадал от удара рф по Херсону

В результате вражеского обстрела Днепровского района Херсона ранен 1,5-летний мальчик. 62-летняя женщина погибла от попадания снаряда в частный дом. Пострадали также другие мирные жители. Об этом сообщили в субботу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и в ОВА и ГВА, пишет УНН.

Из-за российского обстрела Днепровского района Херсона пострадал младенец. "Скорая" доставила в больницу мальчика, которому всего полтора года. Он получил взрывную травму и ранение руки. Ребенка госпитализировали в реанимацию в среднем состоянии тяжести - сообщил Прокудин в Telegram.

Детали

По данным Херсонской ОВА, также в больницу обратился 63-летний житель Антоновки, который пострадал из-за российского обстрела.

По данным ОВА, около трех ночи российские войска ударили из минометов по Днепровскому району Херсона. В результате попадания вражеского снаряда в частный дом погибла 62-летняя местная жительница.

Кроме того, по данным ОВА, "скорая" доставила в больницу херсонцев, пострадавших из-за вражеских обстрелов. 61-летняя женщина попала под удар вражеского дрона сегодня около 11:00. Она получила взрывную травму и осколочное ранение лица. Также оккупанты обстреляли из артиллерии Днепровский район Херсона. У 66-летнего мужчины диагностировали взрывную травму, контузию, перелом плеча и осколочные ранения живота. Он находится в тяжелом состоянии.

Глава Херсонской ГВА Роман Мрочко сообщил, что тяжелое состояние у еще одного раненого в результате этой атаки врага. 58-летний мужчина доставлен в больницу. Медики борются за его жизнь. Вражеский снаряд прилетел в дом.

Также под ударами российских войск, по информации ОВА, оказался Корабельный район Херсона. В результате обстрела 77-летний мужчина получил взрывную травму и осколочное ранение спины. Состояние - легкое.

Мрочко указал также, что сегодня к медикам за помощью обратился 27-летний мужчина. Он попал под вражеский обстрел вчера в Днепровском районе города.

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