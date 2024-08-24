Младенец пострадал от удара рф по Херсону

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В результате российского обстрела Днепровского района Херсона ранен 1,5-летний мальчик. 62-летняя женщина погибла от попадания снаряда в частный дом. Пострадали также другие мирные жители.

В результате вражеского обстрела Днепровского района Херсона ранен 1,5-летний мальчик. 62-летняя женщина погибла от попадания снаряда в частный дом. Пострадали также другие мирные жители. Об этом сообщили в субботу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и в ОВА и ГВА, пишет УНН.

Из-за российского обстрела Днепровского района Херсона пострадал младенец. "Скорая" доставила в больницу мальчика, которому всего полтора года. Он получил взрывную травму и ранение руки. Ребенка госпитализировали в реанимацию в среднем состоянии тяжести

- сообщил Прокудин в Telegram.

Детали

По данным Херсонской ОВА, также в больницу обратился 63-летний житель Антоновки, который пострадал из-за российского обстрела.

По данным ОВА, около трех ночи российские войска ударили из минометов по Днепровскому району Херсона. В результате попадания вражеского снаряда в частный дом погибла 62-летняя местная жительница.

Кроме того, по данным ОВА, "скорая" доставила в больницу херсонцев, пострадавших из-за вражеских обстрелов. 61-летняя женщина попала под удар вражеского дрона сегодня около 11:00. Она получила взрывную травму и осколочное ранение лица. Также оккупанты обстреляли из артиллерии Днепровский район Херсона. У 66-летнего мужчины диагностировали взрывную травму, контузию, перелом плеча и осколочные ранения живота. Он находится в тяжелом состоянии.

Глава Херсонской ГВА Роман Мрочко сообщил, что тяжелое состояние у еще одного раненого в результате этой атаки врага. 58-летний мужчина доставлен в больницу. Медики борются за его жизнь. Вражеский снаряд прилетел в дом.

Также под ударами российских войск, по информации ОВА, оказался Корабельный район Херсона. В результате обстрела 77-летний мужчина получил взрывную травму и осколочное ранение спины. Состояние - легкое.

Мрочко указал также, что сегодня к медикам за помощью обратился 27-летний мужчина. Он попал под вражеский обстрел вчера в Днепровском районе города.

10 цивільних було поранено внаслідок обстрілів Херсонщини24 августа 2024, 05:41 • 30345 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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