Національні читання "Франко об’єднує" проведуть організатори "Карпатського простору"

Зазначається, що протягом фестивалю мешканцям і гостям міста запропонують взяти участь та спостерігати за безліччю мистецьких заходів – концертів, майстер-класів, виставок, воркшопів тощо.

Планується, що до цьогорічної програми "Карпатського простору" ввійдуть також національні читання "Франко об’єднує". Флешмоб проведуть у рамках першого дня фестивалю 5 травня.

"Впевнений, Національні читання, які започаткувала Національна оперета, у майбутньому стануть міцною платформою, базисом для успішного проведення Загальнонаціональних читань – у масштабах всієї України! Ми маємо на меті через живе поетичне слово просувати "Карпатський простір" і сприяти укріпленню позитивного іміджу України як всередині нашої держави, так і за її межами. Ми також прагнемо зміцнювати почуття національної свідомості українців через поглиблення та розширення знань у сфері культури і літератури та пропагувати творчість видатних письменників", - розповів генеральний директор-художній керівник Національної оперети Богдан Струтинський.

Концепцією заходу передбачено, що впродовж дня, починаючи з 12-ї години, поетичні рядки з творчості класика української літератури одночасно читатимуть на радіо, у школах, ВУЗах, державних установах та організаціях, на вокзалі, у музеях, виставкових залах Івано-Франківської обласної організації Національної спілки художників України.

Організатори запрошують всіх жителів Карпатського регіону та тих, хто цього року планує відвідати фестиваль, слідкувати за повідомленнями у ЗМІ щодо уточнення локацій, де проводитиметься флешмоб, та взяти участь у заході.

Нагадаємо, що Національна оперета є автором та організатором Міжнародного мистецького фестивалю країн Карпатського регіону "Карпатський простір", який вперше відбувся у 2016 році за підтримки Міністерства культури України, Івано-Франківської обласної державної адміністрації та міської ради Івано-Франківська.

Захід позиціонується як культурна подія міжнародного значення, яка покликана підтримувати і пропагувати духовні цінності, розвивати мистецтво та сприяти культурному обміну між різними країнами. За три дні фестивалю участь у ньому взяли представники з України, Австрії, Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії, Молдови, Чехії, Грузії, Азербайджану, Естонії, Литви та Болгарії.

Як повідомляв УНН, у Національній опереті 25 березня відбувся концерт "Музика із кінофільмів. Дубль 2".