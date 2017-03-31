Національні читання "Франко об’єднує" проведуть організатори "Карпатського простору"

ukru
Ексклюзив
07:20 • 27653 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

27 березня, 18:53 • 114259 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 131091 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 136353 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 144065 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 202460 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 131692 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 116007 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 136033 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 122318 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.4 м/с
71 %
753 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Все менше українців планують повернутися додому після війни — The Economist

Все менше українців планують повернутися додому після війни — The Economist

27 березня, 22:47 • 52742 перегляди
В Енгельсі знову вибухи: росіяни повідомляють про атаку безпілотників

В Енгельсі знову вибухи: росіяни повідомляють про атаку безпілотників

02:31 • 58474 перегляди
Радник Зеленського: путіну варто прийняти таблетки, щоб зрозуміти, з ким вести переговори

Радник Зеленського: путіну варто прийняти таблетки, щоб зрозуміти, з ким вести переговори

05:28 • 54354 перегляди
Втрати ворога за добу: понад 1800 окупантів, десятки танків та бронемашин знищено

Втрати ворога за добу: понад 1800 окупантів, десятки танків та бронемашин знищено

05:36 • 50881 перегляди
Ворожі атаки спричинили пожежі на Одещині, одна людина постраждала

Ворожі атаки спричинили пожежі на Одещині, одна людина постраждала

05:53 • 32591 перегляди
Публікації
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

07:20 • 27548 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 114222 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 143106 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 202439 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 209849 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 92541 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 120795 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 146635 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 136106 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 166485 перегляди
Актуальне
Національні читання "Франко об’єднує" проведуть організатори "Карпатського простору"

Національні читання "Франко об’єднує" проведуть організатори "Карпатського простору"

Київ • УНН

 • 8728 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. Міжнародний мистецький фестиваль країн Карпатського регіону "Карпатський простір" вдруге пройде з 5-го по 7 травня у Івано-Франківську, передає УНН з посиланням на організаторів.

Зазначається, що протягом фестивалю мешканцям і гостям міста запропонують взяти участь та спостерігати за безліччю мистецьких заходів – концертів, майстер-класів, виставок, воркшопів тощо.

Планується, що до цьогорічної програми "Карпатського простору" ввійдуть також національні читання "Франко об’єднує". Флешмоб проведуть у рамках першого дня фестивалю 5 травня.

"Впевнений, Національні читання, які започаткувала Національна оперета, у майбутньому стануть міцною платформою, базисом для успішного проведення Загальнонаціональних читань – у масштабах всієї України! Ми маємо на меті через живе поетичне слово просувати "Карпатський простір" і сприяти укріпленню позитивного іміджу України як всередині нашої держави, так і за її межами. Ми також прагнемо зміцнювати почуття національної свідомості українців через поглиблення та розширення знань у сфері культури і літератури та пропагувати творчість видатних письменників", - розповів генеральний директор-художній керівник Національної оперети Богдан Струтинський.

Концепцією заходу передбачено, що впродовж дня, починаючи з 12-ї години, поетичні рядки з творчості класика української літератури одночасно читатимуть на радіо, у школах, ВУЗах, державних установах та організаціях, на вокзалі, у музеях, виставкових залах Івано-Франківської обласної організації Національної спілки художників України.

Організатори запрошують всіх жителів Карпатського регіону та тих, хто цього року планує відвідати фестиваль, слідкувати за повідомленнями у ЗМІ щодо уточнення локацій, де проводитиметься флешмоб, та взяти участь у заході.

Нагадаємо, що Національна оперета є автором та організатором Міжнародного мистецького фестивалю країн Карпатського регіону "Карпатський простір", який вперше відбувся у 2016 році за підтримки Міністерства культури України, Івано-Франківської обласної державної адміністрації та міської ради Івано-Франківська.

Захід позиціонується як культурна подія міжнародного значення, яка покликана підтримувати і пропагувати духовні цінності, розвивати мистецтво та сприяти культурному обміну між різними країнами. За три дні фестивалю участь у ньому взяли представники з України, Австрії, Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії, Молдови, Чехії, Грузії, Азербайджану, Естонії, Литви та Болгарії.

Як повідомляв УНН, у Національній опереті 25 березня відбувся концерт "Музика із кінофільмів. Дубль 2".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Tesla
$276.69
Brent
$73.19
Bitcoin
$85,710.20
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,122.85
Ethereum
$1,915.55