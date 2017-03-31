Национальные чтения "Франко объединяет" проведут организаторы "Карпатского пространства"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 52948 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105328 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162203 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119227 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118207 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113475 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104900 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107241 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103722 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155262 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Национальные чтения "Франко объединяет" проведут организаторы "Карпатского пространства"

Национальные чтения "Франко объединяет" проведут организаторы "Карпатского пространства"

Киев  •  УНН

 • 8726 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Международный художественный фестиваль стран Карпатского региона "Карпатское пространство" во второй раз пройдет с 5-го по 7 мая в Ивано-Франковске, передает УНН со ссылкой на организаторов. 

Отмечается, что в течение фестиваля жителям и гостям города предложат принять участие и наблюдать за множеством культурных мероприятий - концертов, мастер-классов, выставок, воркшопов и тому подобное.

Планируется, что в нынешней программе "Карпатского пространства" войдут также национальные чтения "Франко объединяет". Флешмоб проведут в рамках первого дня фестиваля 5 мая.

"Уверен, Национальные чтения, которые начала Национальная оперетта, в будущем станут прочной платформой, базисом для успешного проведения Общенациональных чтений - в масштабах всей Украины! Мы хотим через живое поэтическое слово продвигать "Карпатское пространство" и способствовать укреплению положительного имиджа Украины как внутри нашего государства, так и за ее пределами. Мы также стремимся укреплять чувство национального сознания украинского через углубление и расширение знаний в области культуры и литературы и пропагандировать творчество именитых писателей", - рассказал генеральный директор-художественный руководитель Национальной оперетты Богдан Струтинский.

Концепцией мероприятия предусмотрено, что в течение дня, начиная с 12 часов, поэтические строки из творчества классика украинской литературы одновременно будут читать на радио, в школах, ВУЗах, учреждениях и организациях, на вокзале, в музеях, выставочных залах Ивано-Франковской областной организации национального союза художников Украины.

Организаторы приглашают всех жителей Карпатского региона и тех, кто в этом году планирует посетить фестиваль, следить за сообщениями в СМИ об уточнении локаций, где будет проводиться флешмоб, и принять участие в мероприятии.

Напомним, что Национальная оперетта является автором и организатором Международного фестиваля искусств стран Карпатского региона "Карпатское пространство", который впервые состоялся в 2016 году при поддержке Министерства культуры Украины, Ивано-Франковской областной государственной администрации и городского совета Ивано-Франковска.

Мероприятие позиционируется как культурное событие международного значения, которое призвано поддерживать и пропагандировать духовные ценности, развивать искусство и способствовать культурному обмену между различными странами. За три дня фестиваля в нем приняли участие представители Украины, Австрии, Польши, Венгрии, Словакии, Румынии, Молдовы, Чехии, Грузии, Азербайджана, Эстонии, Литвы и Болгарии.

Как сообщал УНН, в Национальной оперетте 25 марта состоялся концерт "Музыка из кинофильмов. Дубль 2" .

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