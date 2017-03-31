Национальные чтения "Франко объединяет" проведут организаторы "Карпатского пространства"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Международный художественный фестиваль стран Карпатского региона "Карпатское пространство" во второй раз пройдет с 5-го по 7 мая в Ивано-Франковске, передает УНН со ссылкой на организаторов.
Отмечается, что в течение фестиваля жителям и гостям города предложат принять участие и наблюдать за множеством культурных мероприятий - концертов, мастер-классов, выставок, воркшопов и тому подобное.
Планируется, что в нынешней программе "Карпатского пространства" войдут также национальные чтения "Франко объединяет". Флешмоб проведут в рамках первого дня фестиваля 5 мая.
"Уверен, Национальные чтения, которые начала Национальная оперетта, в будущем станут прочной платформой, базисом для успешного проведения Общенациональных чтений - в масштабах всей Украины! Мы хотим через живое поэтическое слово продвигать "Карпатское пространство" и способствовать укреплению положительного имиджа Украины как внутри нашего государства, так и за ее пределами. Мы также стремимся укреплять чувство национального сознания украинского через углубление и расширение знаний в области культуры и литературы и пропагандировать творчество именитых писателей", - рассказал генеральный директор-художественный руководитель Национальной оперетты Богдан Струтинский.
Концепцией мероприятия предусмотрено, что в течение дня, начиная с 12 часов, поэтические строки из творчества классика украинской литературы одновременно будут читать на радио, в школах, ВУЗах, учреждениях и организациях, на вокзале, в музеях, выставочных залах Ивано-Франковской областной организации национального союза художников Украины.
Организаторы приглашают всех жителей Карпатского региона и тех, кто в этом году планирует посетить фестиваль, следить за сообщениями в СМИ об уточнении локаций, где будет проводиться флешмоб, и принять участие в мероприятии.
Напомним, что Национальная оперетта является автором и организатором Международного фестиваля искусств стран Карпатского региона "Карпатское пространство", который впервые состоялся в 2016 году при поддержке Министерства культуры Украины, Ивано-Франковской областной государственной администрации и городского совета Ивано-Франковска.
Мероприятие позиционируется как культурное событие международного значения, которое призвано поддерживать и пропагандировать духовные ценности, развивать искусство и способствовать культурному обмену между различными странами. За три дня фестиваля в нем приняли участие представители Украины, Австрии, Польши, Венгрии, Словакии, Румынии, Молдовы, Чехии, Грузии, Азербайджана, Эстонии, Литвы и Болгарии.
Как сообщал УНН, в Национальной оперетте 25 марта состоялся концерт "Музыка из кинофильмов. Дубль 2" .