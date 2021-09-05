Напад акули біля австралійського пляжу: загинув молодий серфер
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Молодий серфер помер після того, як його вкусила акула на північному узбережжі Нового Південного Уельсу в неділю вранці. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
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Поліція Нового Південного Уельсу повідомила, що бригади швидкої допомоги прибули в Шеллі-Біч, незадовго до 11 ранку в неділю.
За даними поліції, чоловік у віці близько 30 років отримав серйозні травми правої руки і спини.
Перехожі намагалися зробити штучне дихання до приїзду парамедиків, але чоловік помер на місці.
"Кілька місцевих серферів і перехожих прийшли на допомогу цій людині, вони проявили неймовірну хоробрість в дуже складній ситуації, - повідомив офіцер поліції. - Серфер отримав серйозну травму руки, але, незважаючи на всі зусилля оточуючих, парамедиків та інших служб екстреної допомоги, його не вдалося повернути до життя".
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