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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 38810 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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04:20 • 100445 просмотра

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2 марта, 18:35 • 147634 просмотра

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2 марта, 17:42 • 123504 просмотра

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Нападение акулы у австралийского пляжа: погиб молодой серфер

Нападение акулы у австралийского пляжа: погиб молодой серфер

Киев  •  УНН

 • 23646 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Молодой серфер умер после того, как его укусила акула на северном побережье Нового Южного Уэльса в воскресенье утром. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Полиция Нового Южного Уэльса сообщила, что бригады скорой помощи прибыли в Шелли-Бич, незадолго до 11 утра в воскресенье.

По данным полиции, мужчина в возрасте около 30 лет получил серьезные травмы правой руки и спины.

Прохожие пытались сделать искусственное дыхание до приезда парамедиков, но мужчина скончался на месте.

"Несколько местных серферов и прохожих пришли на помощь этому человеку, они проявили невероятную храбрость в очень сложной ситуации, - сообщил офицер полиции. - Серфер получил серьезную травму руки, но, несмотря на все усилия окружающих, парамедиков и других служб экстренной помощи, его не удалось вернуть к жизни".

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