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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 3130 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Над Україною збили 4 з 6 ракет та 42 дрони з 98 запущених рф, ще 46 втрачено

Київ • УНН

 • 26764 перегляди

У ніч на 19 жовтня Україна зазнала масованої атаки з боку рф. Повітряні сили ЗСУ збили 4 керовані ракети та 42 ворожі безпілотники.

Над Україною збили 4 з 6 ракет та 42 дрони з 98 запущених рф, ще 46 втрачено

Україна у ніч на 19 жовтня зазнала атаки рф до 98 ворожих безпілотників та 6 керованих авіаційних ракет Х-59/69, збито чотири ракети та 42 дрони, 46 - втрачено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у суботу, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 19 жовтня 2024 року (із 21.00 18 жовтня) російські окупанти завдали удару по Україні керованими авіаційним ракетами (район пусків – акваторія Чорного моря), ударними БпЛА типу "Shahed" та дронами невстановленого типу (райони пусків: Курськ, Єйськ, Приморсько-Ахтарськ – рф.).

Радіотехнічними військами Повітряних cил виявлено та здійснено супровід понад 100 повітряних цілей: до 98-ти ворожих безпілотників та шість керованих авіаційних ракет Х-59/69.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 12.00 в результаті протиповітряного бою збито 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69. Також на цю годину є підтвердження про збиття 42 ворожих БпЛА в Одеській, Сумській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Миколаївській та Херсонській областях. 46 російських безпілотників наразі локаційно втрачено, інформація щодо збиття/падіння уточнюється та оновлюється. Кілька ворожих БпЛА – ще в повітряному просторі України. Бойова робота триває!

- повідомили у ПС ЗСУ.

На Хмельниччині повідомили про вибухи на тлі попередження ПС ЗСУ про загрозу ворожих дронів19.10.24, 11:16 • 30682 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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