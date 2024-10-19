Над Украиной сбили 4 из 6 ракет и 42 дрона из 98 запущенных рф, еще 46 потеряно
Киев • УНН
В ночь на 19 октября Украина подверглась массированной атаке со стороны рф. Воздушные силы ВСУ сбили 4 управляемые ракеты и 42 вражеских беспилотника.
Украина в ночь на 19 октября подверглась атаке рф до 98 вражеских беспилотников и 6 управляемых авиационных ракет Х-59/69, сбито четыре ракеты и 42 дрона, 46 - потеряно, сообщили в Воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 19 октября 2024 года (с 21.00 18 октября) российские оккупанты нанесли удар по Украине управляемыми авиационным ракетами (район пусков - акватория Черного моря), ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами неустановленного типа (районы пусков: Курск, Ейск, Приморско-Ахтарск - рф.).
Радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение более 100 воздушных целей: до 98-ти вражеских беспилотников и шесть управляемых авиационных ракет Х-59/69.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 12.00 в результате противовоздушного боя сбито 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69. Также на этот час есть подтверждение о сбитии 42 вражеских БПЛА в Одесской, Сумской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Николаевской и Херсонской областях. 46 российских беспилотников пока локационно потеряно, информация о сбитии/падении уточняется и обновляется. Несколько вражеских БПЛА - еще в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается!
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