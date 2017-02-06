На Житомирщині частково обмежили рух вантажівок
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. На Житомирщині обмежили рух вантажного та великогабаритного транспорту на автомобільних дорогах “Київ — Чоп” та “Київ-Ковель-Яготин”. Про це УНН повідомили в прес-службі управління безпеки дорожнього руху Нацполіції.
“Для попередження накопичення великої кількості транспорту в столиці та Київській області, в зв’язку з введенням обмежень для руху вантажівок через складні погодні умови, з 12:00 введене обмеження руху вантажного та великогабаритного транспорту по автомобільних дорогах М-06 Київ — Чоп та М-07 Київ-Ковель-Яготин в межах Житомирської області”, — скзаано у повідомленні.
Нагадаємо, на автодорогах державного значення діють спеціально обладнані майданчики для відстою транспорту.
Як повідомляв УНН, рух вантажівок обмежили на Черкащині.
Окрім того, у зв’язку з різким погіршенням погодних умов вводиться тимчасове обмеження руху великогабаритного, великовагового та пасажирського транспорту в Закарпатській та Хмельницькій областях.
Також повідомлялося, що з 6:00 до 10:00 в’їзд вантажного транспорту до міста Києва заборонено.