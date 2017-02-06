В Житомирской области частично ограничили движение грузовиков

"Для предупреждения накопления большого количества транспорта в столице и Киевской области, в связи с введением ограничений для движения грузовиков из-за сложных погодных условий, с 12:00 введено ограничение движения грузового и крупногабаритного транспорта по автомобильным дорогам М-06 Киев-Чоп и М-07 Киев-Ковель-Яготин в пределах Житомирской области", - сказано в сообщении.

Напомним, на автодорогах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта.

Как сообщал УНН, движение грузовиков ограничили в Черкасской области.

Кроме того, в связи с резким ухудшением погодных условий вводится временное ограничение движения крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта в Закарпатской и Хмельницкой областях.

Также сообщалось, что с 6:00 до 10:00 въезд грузового транспорта в город Киев запрещен.