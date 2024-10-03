На Заході натякають на зростаючу ядерну загрозу у зв'язку з роширенням співпраці рф та Китаю в Арктиці

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 56850 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 111871 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 150423 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 122876 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 114555 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 116274 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 144467 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75583 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84035 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 180860 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.8 м/с
94 %
748 мм
Очікується, що дощ триватиме ще 2 години
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

23:24 • 34768 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

00:37 • 27536 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

01:10 • 24884 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

01:26 • 23920 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

01:55 • 20499 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 150430 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 144471 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 180863 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 518531 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 597584 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 7353 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 34611 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 34199 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 36300 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59771 перегляди
Актуальне
На Заході натякають на зростаючу ядерну загрозу у зв'язку з роширенням співпраці рф та Китаю в Арктиці

На Заході натякають на зростаючу ядерну загрозу у зв'язку з роширенням співпраці рф та Китаю в Арктиці

Київ • УНН

 • 13600 перегляди

Берегова охорона Китаю вперше увійшла в Арктику для спільного патрулювання з рф. Західні аналітики вбачають у цьому зростаючу ядерну загрозу та боротьбу за владу в регіоні.

Берегова охорона Китаю стверджує, що вперше увійшла у води Північного Льодовитого океану в рамках спільного з росією патрулювання. Відповідно до оцінок західних аналітиків, Вашингтон і Брюссель усвідомили небезпеку співпраці рф-КНР, зокрема в тому, що боротьба за владу поширилася на Арктику, територія якої важлива у контексті ​​ядерної позиції щодо США.

Пише УНН із посиланням на Рolitico та CNN.

Співпраця росії та Китаю в Арктиці становить зростаючу ядерну загрозу і, наразі, боротьба за владу поширюється на новий, раніше заблокований льодом кордон - Арктику.

Берегова охорона Китаю (CCG) в повідомленні, опублікованому на її офіційному каналі в соціальній мережі, нещодавно заявила про вихід у води Північного Льодовитого океану в рамках спільного з росією патрулювання. Місце патрулювання не уточнюється. За повідомленням CCTV, державного телеканалу Китайської Народної Республіки, спільний патруль здійснив цю місію кілька днів тому. Російське інформаційне агентство ТАСС також опублікувало репортаж про патрулювання.

Росія розбудовує ці арктичні сили з моменту вторгнення в Крим у 2014 році, нагадує Рolitico.

Довідково

Економічне значення арктичного узбережжя для рф зростає через його комерціалізацію як можливого судноплавного маршруту,  який дозволяє москві отримувати прибуток від забезпечення коротких морських шляхів. Зокрема для комерційних суден, які перевозять вантажі між Азією і Європою.

Причина у продовженні війни в Газі: Китай прокоментував операцію ЦАХАЛ на півдні Лівану та іранські удари по Ізраїлю02.10.24, 16:14 • 15403 перегляди

Водночас збільшення трафіку також означає, що контроль росії над її величезним арктичним узбережжям, що простягається від Баренцева моря на заході до Берингової протоки на сході, опинився під загрозою. Росія зосередилася на закритті доступу до Кольського півострова в Баренцевому морі. Для цього використовуються густа мережа ППО, авіація і сухопутні війська. Також рф намагається захистити стратегічні підводні сили.

Image

Китай також розвиває свій арктичний потенціал подвійного призначення, розширюючи свою регіональну цивільну та військову співпрацю з москвою, з’єднавши свій полярний Шовковий шлях із російською Арктикою, а також інвестуючи в інфраструктуру.

росія не планує продовжувати угоду зі США щодо обмеження ядерних озброєнь 01.10.24, 15:58 • 12702 перегляди

Завдяки спільному підприємству між російською державною атомною енергетичною компанією "росатом" і китайською компанією Hainan Yangpu NewNew Shipping обидві країни тепер займаються створенням інфраструктури на контейнеровозах льодового класу. Ця співпраця дає москві можливість відстежувати та контролювати дії вздовж арктичної берегової лінії.

Вашингтон усвідомив небезпеку?

У матеріалі Рolitico йдеться про те, що морський, кібернетичний і космічний потенціал росії та Китаю в Арктиці зараз загрожує розрідженій інфраструктурі зв’язку та даних НАТО в регіоні. Автори вважають, що США можуть бути вразливими до ядерної загрози з боку рф. Серед причин - недостатня кількість радарів, розвідувальних дронів, безпілотних літальних апаратів, протичовнових кораблів і супутникового покриття.

Також, як зазначено в Арктичній стратегії Міністерства оборони США до 2024 року, співпраця з арктичними союзниками НАТО має важливе значення, - бо необхідно наздогнати присутність росії та Китаю в регіоні.

При цьому підкреслюється, що єдиними членами НАТО, які мають прилеглі до Арктики території і наразі значною мірою розділяють вищезазначений тягар безпеки, є Канада, Норвегія і Данія. Тому що, "оборонно-промислова база Сполученого Королівства вже намагається виконати свої зобов’язання щодо AUKUS перед США та Австралією; що Фінляндія та Швеція повинні зосередитися на безпеці в регіоні Балтійського моря".

Пекін не став коментувати заяву Зеленського про використання росією супутників КНР у війні проти України25.09.24, 14:19 • 13948 переглядiв

Наразі Сполучені Штати висловили занепокоєння щодо зростаючої ролі Китаю та координації з Росією в стратегічно та екологічно чутливому Арктичному регіоні.

Image

Аналітики кажуть, що спільний російсько-китайський  патруль, про який нещодавно стало відомо, є частиною ширшої схеми співпраці. Він можливо має на меті надіслати повідомлення Вашингтону, чия морська діяльність у Південно-Китайському і Східно-Китайському морях певною мірою дратує Пекін.

Той факт, що (китайська) берегова охорона діє далі на північ, ніж будь-коли раніше, означає, що Китай розширює свою берегову охорону на території, які Сполучені Штати традиційно вважали своїми

- сказав CNN Карл Шустер, капітан ВМС у відставці, і колишній директор Об'єднаного розвідувального центру Тихоокеанського командування США.

Переговори щодо плану захисту Арктики, який може стримати росію та Китай протягом наступного десятиліття, є важким завданням, підсумовує Рolitico. Враховуючи конкуруючі пріоритети союзників США в інших сферах, створення надійної позиції сил НАТО в Арктиці вимагатиме делікатного балансування.

Китай заявляє, що "серйозно стурбований" через оновлену ядерну стратегію США21.08.24, 13:59 • 12773 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
ministerstvo-oborony-sshaМіністерство оборони США
natoNATO
finliandiiaФінляндія
daniiaДанія
kanadaКанада
shvetsiiaШвеція
norvehiiaНорвегія
spoluchene-korolivstvoСполучене Королівство
krymКрим
kytaiКитай
spolucheni-shtatyСполучені Штати
arktykaАрктика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.38
Bitcoin
$86,428.20
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,047.31
Ethereum
$2,043.36