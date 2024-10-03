На Заході натякають на зростаючу ядерну загрозу у зв'язку з роширенням співпраці рф та Китаю в Арктиці

Берегова охорона Китаю стверджує, що вперше увійшла у води Північного Льодовитого океану в рамках спільного з росією патрулювання. Відповідно до оцінок західних аналітиків, Вашингтон і Брюссель усвідомили небезпеку співпраці рф-КНР, зокрема в тому, що боротьба за владу поширилася на Арктику, територія якої важлива у контексті ​​ядерної позиції щодо США.

Пише УНН із посиланням на Рolitico та CNN.

Співпраця росії та Китаю в Арктиці становить зростаючу ядерну загрозу і, наразі, боротьба за владу поширюється на новий, раніше заблокований льодом кордон - Арктику.

Берегова охорона Китаю (CCG) в повідомленні, опублікованому на її офіційному каналі в соціальній мережі, нещодавно заявила про вихід у води Північного Льодовитого океану в рамках спільного з росією патрулювання. Місце патрулювання не уточнюється. За повідомленням CCTV, державного телеканалу Китайської Народної Республіки, спільний патруль здійснив цю місію кілька днів тому. Російське інформаційне агентство ТАСС також опублікувало репортаж про патрулювання.

Росія розбудовує ці арктичні сили з моменту вторгнення в Крим у 2014 році, нагадує Рolitico.

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Економічне значення арктичного узбережжя для рф зростає через його комерціалізацію як можливого судноплавного маршруту, який дозволяє москві отримувати прибуток від забезпечення коротких морських шляхів. Зокрема для комерційних суден, які перевозять вантажі між Азією і Європою.

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Водночас збільшення трафіку також означає, що контроль росії над її величезним арктичним узбережжям, що простягається від Баренцева моря на заході до Берингової протоки на сході, опинився під загрозою. Росія зосередилася на закритті доступу до Кольського півострова в Баренцевому морі. Для цього використовуються густа мережа ППО, авіація і сухопутні війська. Також рф намагається захистити стратегічні підводні сили.

Китай також розвиває свій арктичний потенціал подвійного призначення, розширюючи свою регіональну цивільну та військову співпрацю з москвою, з’єднавши свій полярний Шовковий шлях із російською Арктикою, а також інвестуючи в інфраструктуру.

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Завдяки спільному підприємству між російською державною атомною енергетичною компанією "росатом" і китайською компанією Hainan Yangpu NewNew Shipping обидві країни тепер займаються створенням інфраструктури на контейнеровозах льодового класу. Ця співпраця дає москві можливість відстежувати та контролювати дії вздовж арктичної берегової лінії.

Вашингтон усвідомив небезпеку?

У матеріалі Рolitico йдеться про те, що морський, кібернетичний і космічний потенціал росії та Китаю в Арктиці зараз загрожує розрідженій інфраструктурі зв’язку та даних НАТО в регіоні. Автори вважають, що США можуть бути вразливими до ядерної загрози з боку рф. Серед причин - недостатня кількість радарів, розвідувальних дронів, безпілотних літальних апаратів, протичовнових кораблів і супутникового покриття.

Також, як зазначено в Арктичній стратегії Міністерства оборони США до 2024 року, співпраця з арктичними союзниками НАТО має важливе значення, - бо необхідно наздогнати присутність росії та Китаю в регіоні.

При цьому підкреслюється, що єдиними членами НАТО, які мають прилеглі до Арктики території і наразі значною мірою розділяють вищезазначений тягар безпеки, є Канада, Норвегія і Данія. Тому що, "оборонно-промислова база Сполученого Королівства вже намагається виконати свої зобов’язання щодо AUKUS перед США та Австралією; що Фінляндія та Швеція повинні зосередитися на безпеці в регіоні Балтійського моря".

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Наразі Сполучені Штати висловили занепокоєння щодо зростаючої ролі Китаю та координації з Росією в стратегічно та екологічно чутливому Арктичному регіоні.

Аналітики кажуть, що спільний російсько-китайський патруль, про який нещодавно стало відомо, є частиною ширшої схеми співпраці. Він можливо має на меті надіслати повідомлення Вашингтону, чия морська діяльність у Південно-Китайському і Східно-Китайському морях певною мірою дратує Пекін.

Той факт, що (китайська) берегова охорона діє далі на північ, ніж будь-коли раніше, означає, що Китай розширює свою берегову охорону на території, які Сполучені Штати традиційно вважали своїми - сказав CNN Карл Шустер, капітан ВМС у відставці, і колишній директор Об'єднаного розвідувального центру Тихоокеанського командування США.

Переговори щодо плану захисту Арктики, який може стримати росію та Китай протягом наступного десятиліття, є важким завданням, підсумовує Рolitico. Враховуючи конкуруючі пріоритети союзників США в інших сферах, створення надійної позиції сил НАТО в Арктиці вимагатиме делікатного балансування.

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