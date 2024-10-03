На Западе намекают на растущую ядерную угрозу в связи с расширением сотрудничества РФ и Китая в Арктике

Береговая охрана Китая утверждает, что впервые вошла в воды Северного Ледовитого океана в рамках совместного с Россией патрулирования. Согласно оценкам западных аналитиков, Вашингтон и Брюссель осознали опасность сотрудничества РФ-КНР, в частности в том, что борьба за власть распространилась на Арктику, территория которой важна в контексте ядерной позиции в отношении США.

Пишет УНН с ссылкой на РоІітісо и CNN.

Сотрудничество России и Китая в Арктике представляет растущую ядерную угрозу и, сейчас, борьба за власть распространяется на новую, ранее заблокированную льдом границу - Арктику.

Береговая охрана Китая (CCG) в сообщении, опубликованном на ее официальном канале в социальной сети, недавно заявила о выходе в воды Северного Ледовитого океана в рамках совместного с Россией патрулирования. Место патрулирования не уточняется. По сообщению CCTV, государственного телеканала Китайской Народной Республики, совместный патруль совершил эту миссию несколько дней назад. Российское информационное агентство ТАСС также опубликовало репортаж о патрулировании.

Россия развивает эти арктические силы с момента вторжения в Крым в 2014 году, напоминает РоІітісо.

Справочно

Экономическое значение арктического побережья для рф растет из-за его коммерциализации как возможного судоходного маршрута, который позволяет Москве получать прибыль от обеспечения коротких морских путей. В частности для коммерческих судов, перевозящих грузы между Азией и Европой.

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В то же время увеличение трафика также означает, что контроль России над ее огромным арктическим побережьем, простирающимся от Баренцева моря на западе до Берингова пролива на востоке, оказался под угрозой. Россия сосредоточилась на закрытии доступа к Кольскому полуострову в Баренцевом море. Для этого используются густая сеть ПВО, авиация и сухопутные войска. Также рф пытается защитить стратегические подводные силы.

Китай также развивает свой арктический потенциал двойного назначения, расширяя свое региональное гражданское и военное сотрудничество с Москвой, соединив свой полярный Шелковый путь с российской Арктикой, а также инвестируя в инфраструктуру.

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Благодаря совместному предприятию между российской государственной атомной энергетической компанией «Росатом» и китайской компанией Hainan Yangpu NewNew Shipping обе страны теперь занимаются созданием инфраструктуры на контейнеровозах ледового класса. Это сотрудничество дает Москве возможность отслеживать и контролировать действия вдоль арктической береговой линии.

Вашингтон осознал опасность?

В материале РоІітісо говорится о том, что морской, кибернетический и космический потенциал России и Китая в Арктике сейчас угрожает разреженной инфраструктуре связи и данных НАТО в регионе. Авторы считают, что США могут быть уязвимыми к ядерной угрозе со стороны РФ. Среди причин - недостаточное количество радаров, разведывательных дронов, беспилотных летательных аппаратов, противолодочных кораблей и спутникового покрытия.

Также, как указано в Арктической стратегии Министерства обороны США до 2024 года, сотрудничество с арктическими союзниками НАТО имеет важное значение, - потому что необходимо догнать присутствие России и Китая в регионе.

При этом подчеркивается, что единственными членами НАТО, которые имеют прилегающие к Арктике территории и сейчас в значительной степени разделяют вышеупомянутое бремя безопасности, являются Канада, Норвегия и Дания. Потому что, «оборонно-промышленная база Соединенного Королевства уже пытается выполнить свои обязательства по AUKUS перед США и Австралией; что Финляндия и Швеция должны сосредоточиться на безопасности в регионе Балтийского моря».

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Сейчас Соединенные Штаты выразили обеспокоенность относительно растущей роли Китая и координации с Россией в стратегически и экологически чувствительном Арктическом регионе.

Аналитики говорят, что совместный российско-китайский патруль, о котором недавно стало известно, является частью более широкой схемы сотрудничества. Он возможно имеет целью послать сообщение Вашингтону, чья морская деятельность в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях в определенной степени раздражает Пекин.

Тот факт, что (китайская) береговая охрана действует дальше на север, чем когда-либо прежде, означает, что Китай расширяет свою береговую охрану на территории, которые Соединенные Штаты традиционно считали своими - сказал CNN Карл Шустер, капитан ВМС в отставке, и бывший директор Объединенного разведывательного центра Тихоокеанского командования США.

Переговоры по плану защиты Арктики, который может сдержать Россию и Китай в течение следующего десятилетия, является трудной задачей, заключает РоІітісо. Учитывая конкурирующие приоритеты союзников США в других сферах, создание надежной позиции сил НАТО в Арктике потребует деликатного балансирования.

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