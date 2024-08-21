Китай заявляет, что "серьезно обеспокоен" из-за обновленной ядерной стратегии США

Китай "серьезно обеспокоен" отчетом, в котором говорится о том, что США одобрили стратегический ядерный план, фокусирующийся на быстром расширении ядерного арсенала Китая, заявил в среду китайский МИД, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

"США продвигают нарратив о ядерной угрозе со стороны Китая, находя оправдание для получения стратегического преимущества", - заявил представитель китайского МИДа.

"Китай серьезно обеспокоен соответствующим отчетом, и факты полностью доказали, что Соединенные Штаты постоянно подогревали так называемую теорию ядерной угрозы со стороны Китая в последние годы", - заявила представитель МИД Китая Мао Нин на регулярном пресс-брифинге.

Дополнение

Согласно отчету New York Times, президент США Джо Байден одобрил в марте строго засекреченный стратегический ядерный план для Соединенных Штатов, который впервые переориентирует американскую стратегию сдерживания на быстрое расширение Китаем своего ядерного арсенала, но также направлен на подготовку США к возможным скоординированным ядерным вызовам со стороны Китая, россии и Северной Кореи.

Белый дом заявил во вторник, что засекреченный стратегический ядерный план, одобренный в этом году Байденом, не является ответом отдельной стране или на какую-то отдельную угрозу.

США постоянно указывают на широкое и растущее ядерное вооружение Китая. В ежегодном отчете Пентагона, опубликованном в октябре прошлого года, говорилось о том, что в арсенале Китая имеется более 500 действующих ядерных боеголовок, а к 2030 году их количество, вероятно, превысит 1000.