На потреби переселенцям з Донбасу Євросоюз виділив Дніпропетровщині 9 млн євро
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 6 лютого. УНН. Посол ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі відвідав Дніпро з робочим візитом. Головна мета візиту посадовця - висловити підтримку Дніпропетровщині, передає кореспондент УНН.
За словами посла ЄС, за останні два роки на потреби переселенцям з Донбасу Євросоюз виділив Дніпропетровщині 9 млн євро. Грошова допомога виділялась на одяг, їжу, оплату житла, медикаменти та інше.
Також Хьюг Мінгареллі повідомив, що Європа збирається підтримувати науково-освітню сферу Дніпра та фінансувати нові освітні програми, побудовані на взаємодії студентів і вузів різних країн.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у МОН повідомили кількість дітей-переселенців в Україні.