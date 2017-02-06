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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 51390 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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На потреби переселенцям з Донбасу Євросоюз виділив Дніпропетровщині 9 млн євро

Київ • УНН

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ДНІПРО-КИЇВ. 6 лютого. УНН. Посол ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі відвідав Дніпро з робочим візитом. Головна мета візиту посадовця - висловити підтримку Дніпропетровщині, передає кореспондент УНН.

На потреби переселенцям з Донбасу Євросоюз виділив Дніпропетровщині 9 млн євро

За словами посла ЄС, за останні два роки на потреби переселенцям з Донбасу Євросоюз виділив Дніпропетровщині 9 млн євро. Грошова допомога виділялась на одяг, їжу, оплату житла, медикаменти та інше.

Також Хьюг Мінгареллі повідомив, що Європа збирається підтримувати науково-освітню сферу Дніпра та фінансувати нові освітні програми, побудовані на взаємодії студентів і вузів різних країн.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у МОН повідомили кількість дітей-переселенців в Україні.

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