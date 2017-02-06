На нужды переселенцам с Донбасса Евросоюз выделил Днепропетровской области 9 млн евро
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 6 февраля. УНН. Посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли посетил Днепр с рабочим визитом. Главная цель визита чиновника - выразить поддержку Днепропетровской области, передает корреспондент УНН.
По словам посла ЕС, за последние два года на нужды переселенцам с Донбасса Евросоюз выделил Днепропетровской области 9 млн евро. Денежная помощь выделялась на одежду, еду, оплату жилья, медикаменты и прочее.
Также Хьюг Мингарелли сообщил, что Европа собирается поддерживать научно-образовательную сферу Днепра и финансировать новые образовательные программы, построенные на взаимодействии студентов и вузов разных стран.
Напомним, как сообщал УНН, в МОН сообщили количество детей-переселенцев в Украине.