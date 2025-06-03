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На Полтавщині через нічну атаку рф є пошкодження: що відомо

Київ • УНН

 • 2408 перегляди

Вночі ворог атакував Полтавщину дронами, працювала ППО. У Полтавському районі пошкоджено приміщення недіючого комунального підприємства, виникла пожежа, яку ліквідували.

На Полтавщині через нічну атаку рф є пошкодження: що відомо

У Полтавській області внаслідок нічної атаки рф дронами є пошкодження недіючого комунального підприємства, повідомив у вівторок т.в.о. голови Полтавської ОВА Володимир Когут у Telegram, пише УНН.

Вночі ворог вчергове атакував Україну. На Полтавщині працювала ППО. Унаслідок падіння уламків ворожих БпЛА у Полтавському районі пошкоджено приміщення недіючого комунального підприємства. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. На щастя, обійшлося без постраждалих

- написав Когут.

У Чернігові зросла кількість поранених внаслідок нічної атаки: подробиці від МВА03.06.25, 05:41 • 12650 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Полтавська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Україна
Brent Oil
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