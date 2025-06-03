В Полтавской области из-за ночной атаки рф есть повреждения: что известно
Киев • УНН
Ночью враг атаковал Полтавскую область дронами, работала ПВО. В Полтавском районе повреждено помещение недействующего коммунального предприятия, возник пожар, который ликвидировали.
В Полтавской области в результате ночной атаки рф дронами есть повреждения недействующего коммунального предприятия, сообщил во вторник и.о. главы Полтавской ОВА Владимир Когут в Telegram, пишет УНН.
Ночью враг в очередной раз атаковал Украину. В Полтавской области работала ПВО. В результате падения обломков вражеских БпЛА в Полтавском районе повреждено помещение недействующего коммунального предприятия. Возник пожар, который оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС. К счастью, обошлось без пострадавших
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