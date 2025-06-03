В Полтавской области из-за ночной атаки рф есть повреждения: что известно

В Полтавской области в результате ночной атаки рф дронами есть повреждения недействующего коммунального предприятия, сообщил во вторник и.о. главы Полтавской ОВА Владимир Когут в Telegram, пишет УНН.

Ночью враг в очередной раз атаковал Украину. В Полтавской области работала ПВО. В результате падения обломков вражеских БпЛА в Полтавском районе повреждено помещение недействующего коммунального предприятия. Возник пожар, который оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС. К счастью, обошлось без пострадавших - написал Когут.

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