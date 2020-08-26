На Львівщині внаслідок ДТП загинув десятирічний хлопчик
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 26 серпня. УНН. Через ДТП у Кам’янко-Бузькому районі на Львівщині загинув десятирічний хлопець. Про це повідомили УНН у пресслужбі ГУНП у Львівській області.
“Дорожньо-транспортна пригода сталася 25 серпня о 17:40 у селі Гайок Кам’янка-Бузького району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля BMW — 29-річний львів’янин - не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з легковиком Opel, який рухався у попутному напрямку. Від травм, отриманих внаслідок ДТП, 10-річний пасажир Opel помер дорогою до лікарні", - йдеться у повідомленні.
Вказано також, що 49-річний водій Opel та його 42-річна дружина госпіталізовані з тілесними ушкодженнями. Усі вони — жителі Сокальського району.
За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2. ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті — до восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо, внаслідок ДТП на Львівщині одна людина загинула та ще четверо травмовані.