На Київщині стався вибух боєприпасів, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Київській області, у селі Озера, стався вибух ящика з боєприпасами внаслідок якого загинув 50-річний чоловік. Про це повідомляє пресслужба МВС України, передає УНН.
“Місцевий житель села Озера на підставі відповідного договору з одним з товариств зберігав на подвір’ї капсулі до нарізної зброї. При фасуванні боєприпасів стався вибух і загинув працівник. 48-річного власника домогосподарства, де сталася трагедія, затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України”, - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, різноробочий під час фасування ящиків із капсулями для спорядження патронів до нарізної зброї, намагався відкрити ящик за допомогою шліфувальної кутової машинки. У результаті вибуху 50-річний чоловік отримав травми, несумісні з життям.
Під час огляду домогосподарства працівники поліції у якості речових доказів вилучили шліфувальну машинку, пожежне сміття, зразки капсулів та інші речові докази.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 267 Кримінального кодексу України (“Порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами”). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до дванадцяти років. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманому.
Нагадаємо, що в російському Челябінську біля поліклініки стався вибух, понад 150 осіб евакуйовано.