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На Київщині стався вибух боєприпасів, є загиблий

На Київщині стався вибух боєприпасів, є загиблий

Київ • УНН

 • 20628 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Київській області, у селі Озера, стався вибух ящика з боєприпасами внаслідок якого загинув 50-річний чоловік. Про це повідомляє пресслужба МВС України, передає УНН.

“Місцевий житель села Озера на підставі відповідного договору з одним з товариств зберігав на подвір’ї капсулі до нарізної зброї. При фасуванні боєприпасів стався вибух і загинув працівник. 48-річного власника домогосподарства, де сталася трагедія, затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України”, - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, різноробочий під час фасування ящиків із капсулями для спорядження патронів до нарізної зброї, намагався відкрити ящик за допомогою шліфувальної кутової машинки. У результаті вибуху 50-річний чоловік отримав травми, несумісні з життям.

Під час огляду домогосподарства працівники поліції у якості речових доказів вилучили шліфувальну машинку, пожежне сміття, зразки капсулів та інші речові докази.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 267 Кримінального кодексу України (“Порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами”). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до дванадцяти років. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманому.

Нагадаємо, що в російському Челябінську біля поліклініки стався вибух, понад 150 осіб евакуйовано.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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