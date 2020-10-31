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В Киевской области произошел взрыв боеприпасов, есть погибший

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 октября. УНН. В Киевской области, в селе Озера, произошел взрыв ящика с боеприпасами в результате которого погиб 50-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины, передает УНН.

“Местный житель села Озера на основании соответствующего договора с одним из обществ хранил во дворе капсули к нарезному оружию. При фасовке боеприпасов произошел взрыв и погиб работник. 48-летнего владельца домохозяйства, где произошла трагедия, было задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины”, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, разнорабочий во время фасовки ящиков с капсюлями для снаряжения патронов к нарезному оружию, пытался открыть ящик с помощью шлифовальной угловой машины. В результате взрыва 50-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

При осмотре домохозяйства работники полиции в качестве вещественных доказательств изъяли шлифовальную машинку, пожарный мусор, образцы капсюлей и другие вещественные доказательства.

Следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 267 Уголовного кодекса Украины ( “Нарушение правил обращения со взрывчатыми, легковоспламеняющимися и едкими веществами или радиоактивными материалами”). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до двенадцати лет. Решается вопрос о уведомление о подозрении задержанному.

Напомним, что в российском Челябинске у поликлиники произошел взрыв, более 150 человек эвакуированы.

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