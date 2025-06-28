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На фронті відбулось 153 боєзіткнення: на Покровському напрямку ворог намагався атакувати 56 разів - Генштаб

Київ • УНН

 • 276 перегляди

За добу 27 червня на фронті зафіксовано 153 бойові зіткнення, 56 з яких – на Покровському напрямку, де Сили оборони відбили атаки ворога. Загальні втрати росіян склали тисячу осіб, а також значну кількість техніки та озброєнь.

На фронті відбулось 153 боєзіткнення: на Покровському напрямку ворог намагався атакувати 56 разів - Генштаб

Протягом доби 27 червня на російсько-українському фронті відбулось 153 бойові зіткнення. Сили оборони відбили 56 атак ворога на найгарячішому Покровському напрямку. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 08:00 28.06.2025, пише УНН.

За уточненою інформацією, загарбники завдали чотирьох ракетних та 57 авіаційних ударів, застосувавши 12 ракет та скинувши 111 керованих авіаційних бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 3633 дрони-камікадзе та здійснили 5623 артилерійських обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах, зокрема 54 – із реактивних систем залпового вогню

- йдеться у повідомленні.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Охрімівка, Довгеньке Харківської області; Полтавка, Мирноград, Попів Яр, Покровськ, Горіхове – Донецької області; Оріхів, Кам’янське, Лугове – Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління, засіб протиповітряної оборони та десять артилерійських систем противника.

Сили оборони України продовжують стримувати загарбників на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Так, минулої доби ворог завдав 12 авіаційних ударів – скинув при цьому 22 керовані авіаційні бомби, здійснив 341 обстріл, з яких три – із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 17 штурмових дій ворога.

На Південно-Слобожанському напрямку агресор сім разів атакував позиції українських захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Фиголівка та в бік Петро-Іванівки й Довгенького.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника в районах Піщаного, Кіндрашівки та в напрямках Новоплатонівки й Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах Липового, Шийківки, Новосергіївки, Рідкодуба, Торського та в напрямках Глущенкового, Греківки, Шандриголового, Нового Миру.На Сіверському напрямку наші захисники зупинили дві ворожі атаки поблизу Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано п’ять боєзіткнень поблизу Маркового, Предтечиного та в бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак – в бік Яблунівки, Диліївки, Плещіївки, Олександро-Калинового, Русиного Яру, поблизу Щербинівки, Новоспаського.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Новосергіївка, Удачне, Новомиколаївка, Троїцьке та в напрямках Володимирівки, Мирнограду, Сергіївки, Новопідгородного, Полтавки, Олексіївки, Мирне, Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 19 атак у районах населених пунктів Шевченко, Федорівка та в бік Запоріжжя, Мирного, Перебудови, Ялти й Комара.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку окупанти тричі намагалися просунутися вперед поблизу Кам’янського.

Протягом минулої доби на Придніпровському напрямку ворог здійснив дві невдалі спроби наблизитись до наших позицій.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал окупантів у тилу

- додали у Генштабі.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали одну тисячу осіб. Також українські воїни знешкодили танк, 12 бойових броньованих машин, 35 артилерійських систем, засіб протиповітряної оборони, чотири літаки, 237 безпілотників оперативно-тактичного рівня, шість ракет та 131 одиницю автомобільної техніки окупантів.

Ще плюс 1000 окупантів, 1 ворожий танк і 4 літаки: Генштаб оновив дані про втрати ворога 28.06.25, 07:28 • 1490 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Війна
Вовчанськ
Покровськ
Донецька область
Протиповітряна оборона
Харківська область
Волинська область
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Гуляйполе
Сіверськ
Торецьк
Україна
Краматорськ
Безпілотний літальний апарат
Куп'янськ
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