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Ще плюс 1000 окупантів, 1 ворожий танк і 4 літаки: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Київ • УНН

 • 1464 перегляди

Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати ворога за минулу добу. росія втратила щонайменше 1000 військових, а також сотні одиниць техніки, включаючи 1 танк та 4 літаки.

Ще плюс 1000 окупантів, 1 ворожий танк і 4 літаки: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Упродовж минулої доби на російсько-українському фронті ворожа армія втратила ще щонайменше 1000 своїх військових та сотні одиниць техніки й озброєння. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.06.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 017 720 (+1000) осіб,
    • танків – 10 970 (+1) од,
      • бойових броньованих машин – 22 908 (+12) од,
        • артилерійських систем – 29 665 (+35) од,
          • РСЗВ – 1425 (+0) од,
            • засоби ППО – 1189 (+1) од,
              • літаків – 420 (+4) од,
                • гелікоптерів – 337 (+0) од,
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42 477 (+237) од,
                    • крилаті ракети – 3394 (+6) од,
                      • кораблі / катери – 28 (+0) од,
                        • підводні човни – 1 (+0) од,
                          • автомобільної техніки та автоцистерн – 53 415 (+131) од,
                            • спеціальна техніка / special equipment – 3921 (+0) од.

                              На фронті відбулось 117 боєзіткнень, 53 з яких на Покровському напрямку - Генштаб28.06.25, 00:20 • 1690 переглядiв

                              Ольга Розгон

                              Ольга Розгон

                              Війна
                              Генеральний штаб Збройних сил України
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                              Gas TTF
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