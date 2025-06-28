Ще плюс 1000 окупантів, 1 ворожий танк і 4 літаки: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати ворога за минулу добу. росія втратила щонайменше 1000 військових, а також сотні одиниць техніки, включаючи 1 танк та 4 літаки.
Упродовж минулої доби на російсько-українському фронті ворожа армія втратила ще щонайменше 1000 своїх військових та сотні одиниць техніки й озброєння. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.06.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 017 720 (+1000) осіб,
- танків – 10 970 (+1) од,
- бойових броньованих машин – 22 908 (+12) од,
- артилерійських систем – 29 665 (+35) од,
- РСЗВ – 1425 (+0) од,
- засоби ППО – 1189 (+1) од,
- літаків – 420 (+4) од,
- гелікоптерів – 337 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42 477 (+237) од,
- крилаті ракети – 3394 (+6) од,
- кораблі / катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 53 415 (+131) од,
- спеціальна техніка / special equipment – 3921 (+0) од.
На фронті відбулось 117 боєзіткнень, 53 з яких на Покровському напрямку - Генштаб28.06.25, 00:20 • 1690 переглядiв