На фронті відбулось 117 боєзіткнень, 53 з яких на Покровському напрямку - Генштаб

$41.590.08
48.640.31
ukenru
У ГУР прокоментували, чи рф затягує обміни полоненими
Ексклюзив
27 червня, 16:06 • 19951 перегляди
У ГУР прокоментували, чи рф затягує обміни полоненими
27 червня, 15:44 • 55144 перегляди
Чернишова відпустили під заставу в 120 млн гривень
Ексклюзив
27 червня, 15:12 • 84696 перегляди
"Я не ідеальна — я справжня": материнство Олени Сосєдки як приклад сили
27 червня, 13:18 • 52958 перегляди
Зеленський ввів нові санкції: що передбачається
Ексклюзив
27 червня, 13:01 • 160396 перегляди
Нові санкції ЄС проти рф затримуються: чому так відбувається і наскільки обмеження впливають на економіку рф
Ексклюзив
27 червня, 10:27 • 51844 перегляди
Кузьміних і медицина: що у фармпідкомітеті ВР робить людина з дипломом інженера та справою від НАБУ
Ексклюзив
27 червня, 10:12 • 65872 перегляди
Попит відновлюється: що відбувається з туризмом в Україні, та як змінилися ціни
Ексклюзив
27 червня, 09:36 • 55640 перегляди
На Донеччині невідомі застрелили матір, сина та їхню собаку
27 червня, 09:07 • 51807 перегляди
КНДР залучила 11 тис. елітного контингенту для війни проти України, Кім Чен Ин може готувати більше - Умєров
Ексклюзив
26 червня, 16:34 • 218452 перегляди
"Мати-героїня" у воєнний час: що стоїть за цим почесним званням і яку підтримку отримують багатодітні матері
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1м/с
94%
744мм
Популярнi новини
Весілля століття за 20 мільйонів: Безос закрив частину Венеції для церемонії27 червня, 13:17 • 111975 перегляди
Перша леді Північної Кореї з'явилася на публіці з сумочкою, схожою на Gucci27 червня, 14:27 • 29833 перегляди
Фанати підозрюють, що бойфренд Кайлі Дженнер подарував її сину іграшку - все через фото з Венеції27 червня, 15:37 • 23242 перегляди
"Орєшнік" та "шахед" з ШІ й камерою: у Києві показали збиті безпілотники рф27 червня, 16:11 • 7832 перегляди
Чоловік на Львівщині напав з ножем на чотирьох жінок: дві загинули, ще дві отримали поранення17:38 • 10876 перегляди
Публікації
"Я не ідеальна — я справжня": материнство Олени Сосєдки як приклад сили
Ексклюзив
27 червня, 15:12 • 84696 перегляди
Весілля століття за 20 мільйонів: Безос закрив частину Венеції для церемонії27 червня, 13:17 • 111998 перегляди
Нові санкції ЄС проти рф затримуються: чому так відбувається і наскільки обмеження впливають на економіку рф
Ексклюзив
27 червня, 13:01 • 160396 перегляди
АРМА знову перевіряє "Алакор Сіті": бізнесмен з паспортом рф Адамовський вдруге намагається ввійти в "Гулівер"27 червня, 11:13 • 118425 перегляди
Україна посилює курс на імпортозаміщення в авіації: головне – не заважати, а створювати умови для розвитку27 червня, 05:36 • 197934 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Алі Хаменеї
Умєров Рустем Енверович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Китайська Народна Республіка
Туреччина
Реклама
УНН Lite
Фанати підозрюють, що бойфренд Кайлі Дженнер подарував її сину іграшку - все через фото з Венеції27 червня, 15:37 • 23253 перегляди
Перша леді Північної Кореї з'явилася на публіці з сумочкою, схожою на Gucci27 червня, 14:27 • 29854 перегляди
Весілля століття за 20 мільйонів: Безос закрив частину Венеції для церемонії27 червня, 13:17 • 111998 перегляди
Третій сезон серіалу "Гра в кальмара" з 27 червня на Netflix: Сон Гі Хун повертається до гри 27 червня, 10:28 • 64525 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум розірвали стосунки після дев'яти років разом26 червня, 13:18 • 107290 перегляди
Актуальне
Ґардіан
Facebook
С-400
F-35 Lightning II
Tesla Model Y

На фронті відбулось 117 боєзіткнень, 53 з яких на Покровському напрямку - Генштаб

Київ • УНН

 • 418 перегляди

З початку доби на фронті відбулося 117 бойових зіткнень, з них 53 на Покровському напрямку. Загарбники завдали 4 ракетних та 33 авіаційних ударів, застосувавши 12 ракет та 49 керованих авіабомб.

На фронті відбулось 117 боєзіткнень, 53 з яких на Покровському напрямку - Генштаб

З початку доби відбулося 117 бойових зіткнень, противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах чотирьох ракетних та тридцяти трьох авіаційних ударів, застосувавши дванадцять ракет та сорок дев’ять керованих авіаційних бомб. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 22:00 27.06.2025, пише УНН.

Сімнадцять бойових зіткнень відбулося сьогодні на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, три з яких досі тривають. Протягом доби ворог здійснив 323 артилерійських обстріли, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню; завдав дванадцять авіаційних ударів, скинувши двадцять дві керовані бомби

- йдеться у повідомленні.

П’ять атак відбили українські підрозділи на Південно-Слобожанському напрямку в районах населених пунктів Вовчанськ, Фиголівка та в бік Петро-Іванівки й Довгенького.

На Куп’янському напрямку противник п’ять разів намагався йти вперед на наші оборонні позиції в районах Піщаного, Кіндрашівки та в напрямку Новоплатонівки й Петропавлівки. Сили оборони зупинили дві атаки ворога, ще три боєзіткнення не вщухають до цього часу.

Сімнадцять разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутись у районах Липового, Шийківки, Новосергіївки, Рідкодуба, Торського та в напрямках Глущенкового, Греківки, Шандриголового, Нового Миру. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Сіверському напрямку наші захисники успішно зупинили дві ворожі атаки поблизу Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку війська загарбника п’ять разів атакували поблизу Маркового, Предтечиного та в бік Білої Гори.

Ворог сімнадцять разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в бік Яблунівки, Диліївки, Плещіївки, Олександро-Калинового, Русиного Яру, поблизу Щербинівки, Новоспаського.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут протягом дня агресор здійснив 53 штурмові та наступальні дії. Висока активність російських окупантів у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Новосергіївка, Удачне, Новомиколаївка, Троїцьке та в напрямках Володимирівки, Мирнограду, Сергіївки, Новопідгородного, Полтавки, Олексіївки, Мирне, Новопавлівки. Одне боєзіткнення продовжується дотепер. Ударів російськими керованими авіаційними бомбами зазнали населені пункти Полтавка, Попів Яр, Покровськ, Горіхове та Мирноград

- повідомили у Генштабі.

За попередніми підрахунками, за сьогодні українські воїни на цьому напрямку знешкодили 104 окупантів, 63 з них – безповоротно. Також наші захисники знищили дев’ять автомобілів, сім мотоциклів, чотири безпілотні літальні апарати.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці зупинили десять атак у районах населених пунктів Шевченко, Федорівка та в бік Запоріжжя, Мирного, Перебудови, Ялти й Комара, ще шість боєзіткнень залишаються незавершеними.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

За підтримки авіації на Оріхівському напрямку ворог тричі атакував позиції Сил оборони поблизу Кам’янського – успіху не мав.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві невдалі спроби просунутись вперед.

Українські військові атакували російський аеродром "Маріновка": два Су-34 знищили, ще два - пошкодили27.06.25, 19:40 • 4054 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Війна
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9