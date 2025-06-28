На фронті відбулось 117 боєзіткнень, 53 з яких на Покровському напрямку - Генштаб

З початку доби відбулося 117 бойових зіткнень, противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах чотирьох ракетних та тридцяти трьох авіаційних ударів, застосувавши дванадцять ракет та сорок дев’ять керованих авіаційних бомб. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 22:00 27.06.2025, пише УНН.

Сімнадцять бойових зіткнень відбулося сьогодні на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, три з яких досі тривають. Протягом доби ворог здійснив 323 артилерійських обстріли, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню; завдав дванадцять авіаційних ударів, скинувши двадцять дві керовані бомби - йдеться у повідомленні.

П’ять атак відбили українські підрозділи на Південно-Слобожанському напрямку в районах населених пунктів Вовчанськ, Фиголівка та в бік Петро-Іванівки й Довгенького.

На Куп’янському напрямку противник п’ять разів намагався йти вперед на наші оборонні позиції в районах Піщаного, Кіндрашівки та в напрямку Новоплатонівки й Петропавлівки. Сили оборони зупинили дві атаки ворога, ще три боєзіткнення не вщухають до цього часу.

Сімнадцять разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутись у районах Липового, Шийківки, Новосергіївки, Рідкодуба, Торського та в напрямках Глущенкового, Греківки, Шандриголового, Нового Миру. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Сіверському напрямку наші захисники успішно зупинили дві ворожі атаки поблизу Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку війська загарбника п’ять разів атакували поблизу Маркового, Предтечиного та в бік Білої Гори.

Ворог сімнадцять разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в бік Яблунівки, Диліївки, Плещіївки, Олександро-Калинового, Русиного Яру, поблизу Щербинівки, Новоспаського.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут протягом дня агресор здійснив 53 штурмові та наступальні дії. Висока активність російських окупантів у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Новосергіївка, Удачне, Новомиколаївка, Троїцьке та в напрямках Володимирівки, Мирнограду, Сергіївки, Новопідгородного, Полтавки, Олексіївки, Мирне, Новопавлівки. Одне боєзіткнення продовжується дотепер. Ударів російськими керованими авіаційними бомбами зазнали населені пункти Полтавка, Попів Яр, Покровськ, Горіхове та Мирноград - повідомили у Генштабі.

За попередніми підрахунками, за сьогодні українські воїни на цьому напрямку знешкодили 104 окупантів, 63 з них – безповоротно. Також наші захисники знищили дев’ять автомобілів, сім мотоциклів, чотири безпілотні літальні апарати.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці зупинили десять атак у районах населених пунктів Шевченко, Федорівка та в бік Запоріжжя, Мирного, Перебудови, Ялти й Комара, ще шість боєзіткнень залишаються незавершеними.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

За підтримки авіації на Оріхівському напрямку ворог тричі атакував позиції Сил оборони поблизу Кам’янського – успіху не мав.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві невдалі спроби просунутись вперед.

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