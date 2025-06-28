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На фронте произошло 117 боестолкновений, 53 из которых на Покровском направлении - Генштаб

Киев • УНН

 • 162 просмотра

С начала суток на фронте произошло 117 боевых столкновений, из них 53 на Покровском направлении. Захватчики нанесли 4 ракетных и 33 авиационных удара, применив 12 ракет и 49 управляемых авиабомб.

На фронте произошло 117 боестолкновений, 53 из которых на Покровском направлении - Генштаб

С начала суток произошло 117 боевых столкновений, противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам четыре ракетных и тридцать три авиационных удара, применив двенадцать ракет и сорок девять управляемых авиационных бомб. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22:00 27.06.2025, пишет УНН.

Семнадцать боевых столкновений произошло сегодня на Северо-Слобожанском и Курском направлениях, три из которых до сих пор продолжаются. В течение суток враг совершил 323 артиллерийских обстрела, в том числе два – из реактивных систем залпового огня; нанес двенадцать авиационных ударов, сбросив двадцать две управляемые бомбы

- говорится в сообщении.

Пять атак отбили украинские подразделения на Южно-Слобожанском направлении в районах населенных пунктов Волчанск, Фиголевка и в сторону Петро-Ивановки и Долгенького.

На Купянском направлении противник пять раз пытался идти вперед на наши оборонные позиции в районах Песчаного, Кондрашовки и в направлении Новоплатоновки и Петропавловки. Силы обороны остановили две атаки врага, еще три боестолкновения не утихают до сих пор.

Семнадцать раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться в районах Липового, Шийковки, Новосергеевки, Редкодуба, Торского и в направлениях Глущенкового, Грековки, Шандриголового, Нового Мира. К настоящему времени продолжается одно боестолкновение.

На Северском направлении наши защитники успешно остановили две вражеские атаки вблизи Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении войска захватчика пять раз атаковали вблизи Марково, Предтечино и в сторону Белой Горы.

Враг семнадцать раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в сторону Яблоновки, Дылеевки, Плещееловки, Александро-Калиново, Русиного Яра, вблизи Щербиновки, Новоспасского.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь в течение дня агрессор совершил 53 штурмовых и наступательных действия. Высокая активность российских оккупантов в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Проминь, Новосергеевка, Удачное, Новониколаевка, Троицкое и в направлениях Владимировки, Мирнограда, Сергеевки, Новоподгородного, Полтавки, Алексеевки, Мирное, Новопавловки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Ударам российскими управляемыми авиационными бомбами подверглись населенные пункты Полтавка, Попов Яр, Покровск, Орехово и Мирноград

- сообщили в Генштабе.

По предварительным подсчетам, за сегодня украинские воины на этом направлении обезвредили 104 оккупантов, 63 из них – безвозвратно. Также наши защитники уничтожили девять автомобилей, семь мотоциклов, четыре беспилотных летательных аппарата.

На Новопавловском направлении наши защитники остановили десять атак в районах населенных пунктов Шевченко, Федоровка и в сторону Запорожья, Мирного, Перестройки, Ялты и Комара, еще шесть боестолкновений остаются незавершенными.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

При поддержке авиации на Ореховском направлении враг трижды атаковал позиции Сил обороны вблизи Каменского – успеха не имел.

На Приднепровском направлении враг совершил две неудачные попытки продвинуться вперед.

Украинские военные атаковали российский аэродром "Мариновка": два Су-34 уничтожили, еще два - повредили27.06.25, 19:40 • 4020 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина
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