Еще плюс 1000 оккупантов, 1 вражеский танк и 4 самолета: Генштаб обновил данные о потерях врага

Поклонники подозревают, что бойфренд Кайли Дженнер подарил ее сыну игрушку — все из-за фото из Венеции

Поклонники подозревают, что бойфренд Кайли Дженнер подарил ее сыну игрушку — все из-за фото из Венеции

Поклонники подозревают, что бойфренд Кайли Дженнер подарил ее сыну игрушку — все из-за фото из Венеции

Поклонники подозревают, что бойфренд Кайли Дженнер подарил ее сыну игрушку — все из-за фото из Венеции 27 июня, 15:37 • 25546 просмотра

Первая леди Северной Кореи появилась на публике с сумочкой, похожей на Gucci

Первая леди Северной Кореи появилась на публике с сумочкой, похожей на Gucci

Первая леди Северной Кореи появилась на публике с сумочкой, похожей на Gucci

Первая леди Северной Кореи появилась на публике с сумочкой, похожей на Gucci 27 июня, 14:27 • 31928 просмотра

Свадьба века за 20 миллионов: Безос закрыл часть Венеции для церемонии

Свадьба века за 20 миллионов: Безос закрыл часть Венеции для церемонии

Свадьба века за 20 миллионов: Безос закрыл часть Венеции для церемонии

Свадьба века за 20 миллионов: Безос закрыл часть Венеции для церемонии 27 июня, 13:17 • 116369 просмотра