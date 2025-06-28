Еще плюс 1000 оккупантов, 1 вражеский танк и 4 самолета: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага за минувшие сутки. Россия потеряла по меньшей мере 1000 военных, а также сотни единиц техники, включая 1 танк и 4 самолета.
За прошедшие сутки на российско-украинском фронте вражеская армия потеряла еще как минимум 1000 своих военнослужащих и сотни единиц техники и вооружения. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.06.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1 017 720 (+1000) человек,
- танков – 10 970 (+1) ед,
- боевых бронированных машин – 22 908 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 29 665 (+35) ед,
- РСЗО – 1425 (+0) ед,
- средств ПВО – 1189 (+1) ед,
- самолетов – 420 (+4) ед,
- вертолетов – 337 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 42 477 (+237) ед,
- крылатых ракет – 3394 (+6) ед,
- кораблей / катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 53 415 (+131) ед,
- специальной техники / special equipment – 3921 (+0) ед.
На фронте произошло 117 боестолкновений, 53 из которых на Покровском направлении - Генштаб28.06.25, 00:20 • 1540 просмотров