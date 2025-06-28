На фронте произошло 153 боестолкновения: на Покровском направлении враг пытался атаковать 56 раз - Генштаб

В течение суток 27 июня на российско-украинском фронте произошло 153 боевых столкновения. Силы обороны отразили 56 атак врага на самом горячем Покровском направлении. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 08:00 28.06.2025, пишет УНН.

По уточненной информации, захватчики нанесли четыре ракетных и 57 авиационных ударов, применив 12 ракет и сбросив 111 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 3633 дрона-камикадзе и совершили 5623 артиллерийских обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам, в том числе 54 – из реактивных систем залпового огня - говорится в сообщении.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Охримовка, Долгенькое Харьковской области; Полтавка, Мирноград, Попов Яр, Покровск, Орехово – Донецкой области; Орехов, Каменское, Луговое – Запорожской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, средство противовоздушной обороны и десять артиллерийских систем противника.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать захватчиков на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Так, за прошедшие сутки враг нанес 12 авиационных ударов – сбросил при этом 22 управляемые авиационные бомбы, совершил 341 обстрел, из которых три – из реактивных систем залпового огня. Украинские защитники остановили 17 штурмовых действий врага.

На Южно-Слобожанском направлении агрессор семь раз атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Фиголевка и в сторону Петро-Ивановки и Долгенького.

На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Песчаного, Кондрашовки и в направлениях Новоплатоновки и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах Липового, Шийковки, Новосергиевки, Редкодуба, Торского и в направлениях Глущенкового, Грековки, Шандриголового, Нового Мира. На Северском направлении наши защитники остановили две вражеские атаки вблизи Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано пять боестолкновений вблизи Марково, Предтечино и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 17 атак – в сторону Яблоновки, Дылиевки, Плещеева, Александро-Калинового, Русиного Яра, вблизи Щербиновки, Новоспасского.

На Покровском направлении наши защитники остановили 56 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Проминь, Новосергиевка, Удачное, Новониколаевка, Троицкое и в направлениях Владимировки, Мирнограда, Сергеевки, Новоподгородного, Полтавки, Алексеевки, Мирное, Новопавловки.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 19 атак в районах населенных пунктов Шевченко, Федоровка и в сторону Запорожья, Мирного, Перестройки, Ялты и Комара.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении оккупанты трижды пытались продвинуться вперед вблизи Каменского.

В течение минувших суток на Приднепровском направлении враг совершил две неудачные попытки приблизиться к нашим позициям.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не выявлено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал оккупантов в тылу - добавили в Генштабе.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили одну тысячу человек. Также украинские воины обезвредили танк, 12 боевых бронированных машин, 35 артиллерийских систем, средство противовоздушной обороны, четыре самолета, 237 беспилотников оперативно-тактического уровня, шесть ракет и 131 единицу автомобильной техники оккупантов.

Еще плюс 1000 оккупантов, 1 вражеский танк и 4 самолета: Генштаб обновил данные о потерях врага