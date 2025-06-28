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На фронте произошло 153 боестолкновения: на Покровском направлении враг пытался атаковать 56 раз - Генштаб

Киев • УНН

 • 280 просмотра

За сутки 27 июня на фронте зафиксировано 153 боевых столкновения, 56 из которых – на Покровском направлении, где Силы обороны отразили атаки врага. Общие потери россиян составили тысячу человек, а также значительное количество техники и вооружений.

На фронте произошло 153 боестолкновения: на Покровском направлении враг пытался атаковать 56 раз - Генштаб

В течение суток 27 июня на российско-украинском фронте произошло 153 боевых столкновения. Силы обороны отразили 56 атак врага на самом горячем Покровском направлении. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 08:00 28.06.2025, пишет УНН.

По уточненной информации, захватчики нанесли четыре ракетных и 57 авиационных ударов, применив 12 ракет и сбросив 111 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 3633 дрона-камикадзе и совершили 5623 артиллерийских обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам, в том числе 54 – из реактивных систем залпового огня

- говорится в сообщении.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Охримовка, Долгенькое Харьковской области; Полтавка, Мирноград, Попов Яр, Покровск, Орехово – Донецкой области; Орехов, Каменское, Луговое – Запорожской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, средство противовоздушной обороны и десять артиллерийских систем противника.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать захватчиков на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Так, за прошедшие сутки враг нанес 12 авиационных ударов – сбросил при этом 22 управляемые авиационные бомбы, совершил 341 обстрел, из которых три – из реактивных систем залпового огня. Украинские защитники остановили 17 штурмовых действий врага.

На Южно-Слобожанском направлении агрессор семь раз атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Фиголевка и в сторону Петро-Ивановки и Долгенького.

На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Песчаного, Кондрашовки и в направлениях Новоплатоновки и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах Липового, Шийковки, Новосергиевки, Редкодуба, Торского и в направлениях Глущенкового, Грековки, Шандриголового, Нового Мира. На Северском направлении наши защитники остановили две вражеские атаки вблизи Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано пять боестолкновений вблизи Марково, Предтечино и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 17 атак – в сторону Яблоновки, Дылиевки, Плещеева, Александро-Калинового, Русиного Яра, вблизи Щербиновки, Новоспасского.

На Покровском направлении наши защитники остановили 56 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Проминь, Новосергиевка, Удачное, Новониколаевка, Троицкое и в направлениях Владимировки, Мирнограда, Сергеевки, Новоподгородного, Полтавки, Алексеевки, Мирное, Новопавловки.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 19 атак в районах населенных пунктов Шевченко, Федоровка и в сторону Запорожья, Мирного, Перестройки, Ялты и Комара.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении оккупанты трижды пытались продвинуться вперед вблизи Каменского.

В течение минувших суток на Приднепровском направлении враг совершил две неудачные попытки приблизиться к нашим позициям.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не выявлено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал оккупантов в тылу

- добавили в Генштабе.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили одну тысячу человек. Также украинские воины обезвредили танк, 12 боевых бронированных машин, 35 артиллерийских систем, средство противовоздушной обороны, четыре самолета, 237 беспилотников оперативно-тактического уровня, шесть ракет и 131 единицу автомобильной техники оккупантов.

Еще плюс 1000 оккупантов, 1 вражеский танк и 4 самолета: Генштаб обновил данные о потерях врага28.06.25, 07:28 • 1494 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
Волчанск
Покровск
Донецкая область
Зенитная война
Харьковская область
Волынская область
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Гуляйполе
Северск
Торецк
Украина
Краматорск
Беспилотный летательный аппарат
Купянск
Tesla
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